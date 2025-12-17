日本代表のGK鈴木彩艶（23）が所属するセリエA・パルマ・カルチョ1913は、10月30日、公式Instagramを更新。SNSで人気の楽曲に合わせて踊る鈴木の動画を公開した。日本代表がトレンドに便乗したことで大きな話題を呼んでいる。

「神ってない夜を知らない」という日本語でのコメントと共に投稿された動画は、鈴木がダンスしているかのようなユニークな姿をおさめたもの。BGMには、ロックバンドFREDERICの楽曲「oddloop」が選曲されており、これは踊ってないってない夜を知らない」という日本語フレーズに合わせて踊る、ネット上の流行に乗ったものだ。

動画では、鈴木がグラウンド入りするシーンや、腰をふりながら姿勢をかがめる様子など、オフショットの数々がリズムよく編集されており、鈴木の自然体の様子がみてとれる。

【画像】ダンス？を披露するパルマ鈴木彩艶（画像はパルマ公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「彩艶選手 ダンスも最高」「めっちゃ好き」「公式なのおもろいｗｗｗ」「めちゃくちゃ愛されてるのは間違いない」「広報担当に間違いなく🇯🇵センス神な人材がいる笑」といった驚きと興奮のコメントが寄せられている。