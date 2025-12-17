w-inds.が、ライブ映像商品『w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to winderlust”』を2月18日にリリースする。

（関連：【映像あり】w-inds. 橘慶太、ソロアルバム『RE:ONE』の先行配信曲「PLEASE」MV）

本作品は、2025年7月から11月まで開催し、のべ3万人を動員したライブツアーを映像商品化したもの。11月14日に行われた生配信のなかでリリース自体は予告されており、このたびリリース日などの詳細が発表された。本作のリリースにあわせ、元々発表されていた橘慶太のソロアルバム『RE:ONE』と同日にリリースイベントが行われる。

さらに、橘慶太のソロアルバム『RE:ONE』からは「PLEASE」が先行配信され、橘が40歳を迎える誕生日当日の12月16日にはMVも公開された。

また、w-inds.の1stシングル『Forever Memories』と2ndシングル『Feel The Fate』を収録したアナログ盤もリリース。アナログならではの音の温もりを感じ取れるアイテムとなっている。

さらに、映像商品『w-inds. LIVE TOUR 2025 “Rewind to winderlust”』のリリースを記念して、PCSC盤予約購入者限定『トーク＆最速ダイジェスト視聴会』を開催。本作のPCSC盤の予約購入者から抽選で、当イベントに招待されるものとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）