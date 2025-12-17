オフィスや旅行の移動中でもあったかく過ごせる！持ち運びできる足元ポカポカグッズ
【画像で見る】温めながら力強くもみほぐしてくれる！「ふくらはぎゅ」
足元の冷えに注目したあったかグッズをご紹介！ 今回は、オフィスやカフェなど外出先の屋内で、また旅行中の乗り物の中などでも使えるアイテムをピックアップしました。
■コンパクト パネルヒーター
￥7,128／トップランド
マグネットとスタンドの2種類の使い方ができるパネルヒーター。薄型デザインで、3段階の温度調節が可能。切り忘れ防止のため約8時間で自動停止します。40×33×厚さ3.6cm。
【SELECTポイント】
マグネットがついているので、スチール製のオフィスデスクに取り付けられます。厚さ3.6cmと薄型で、コンパクトに収納できるのも魅力。
■ふくらはぎゅ AX-HJ360
￥5,940／アテックス
両手でもまれているような手もみ感覚を追求した脚専用エアマッサージャー。温熱ヒーターつきで、温めながら力強くもみほぐしてくれます。コードレスなので持ち運びも簡単！
スタッフが試しました
暖かくしっかりもまれてとても気持ちよかったです。電源を入れてから暖まるのも早く、会社の休憩時間にもピッタリ。コンパクトなので、かばんにもサッとしまえて、持ち運びも手軽でした！
■フットクッション チェック HDL-CFC01
￥1,950（編集部調べ）／ヒロ・コーポレーション
吸湿発熱加工が施されたフットクッション。人体から発する水分を吸収して熱に変える素材を使用。ふわふわの心地よい肌触りも加わって、じんわりと足元を温めます。
スタッフが試しました
ずっと触っていたくなるような触り心地に感動！ 会社のデスク下で使ったのですが、とても快適でした。コンセントは不要なので、どこでも使え、電気代もかからないのがうれしい！
■シルク2WAY ショートウォーマー
￥1,760／ Tabio
吸放湿性のあるシルク素材を使用したレッグウォーマー兼アームカバー。薄地で光沢感のある上質な素材で、蒸れを防ぎ、サラサラとした快適な状態を保ちながら温めます。全長約32cm。
【SELECTポイント】
小さく折り畳んで携帯できるので、どこでも冷え対策が可能。UVカット率98％以上なので、夏は腕の日焼け対策にも使えます。
＊ ＊ ＊
持ち運びできるあたたかグッズが増えているので、会社や移動中の寒さは仕方がない...と諦めずに、冷え対策をして、温かく過ごしましょう。長時間過ごす場所ならなおさらです！
撮影／布川航太 編集協力／オフィス・エール
文=徳永陽子