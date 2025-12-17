「クビにしろ」「素人を招聘した」日本人４選手所属の名門が新体制で悪夢の３戦３敗、新指揮官の投稿にサポーターが怒り！英メディアも呆れ「どうして投稿したのか…」
就任から公式戦３連敗を喫し、セルティックのウィルフリード・ナンシー監督は苦境にある。そんななかでSNSにある投稿をした指揮官に、サポーターは怒りを表した。
10月末にブレンダン・ロジャーズ元監督が電撃辞任したセルティックは、当面のつなぎとしてレジェンド監督のマーティン・オニールを招聘。チームは７戦６勝と復調を遂げ、ベテラン指揮官は５連勝を置き土産にベンチを去った。
その後を継いだナンシーだが、初陣となった国内リーグでのハーツとの首位攻防戦で敗れると、続くヨーロッパリーグではローマにホームで３失点して完敗。さらに先週末のリーグカップ決勝でもセント・ミレンに１−３で敗れ、タイトルのチャンスを逸している。オニール政権で良い流れにあったチームを再び混迷させるかたちとなったナンシーに、厳しい声が寄せられたのは言うまでもない。
そんななか、指揮官は「大事なこと」と「コントロールできること」が重複するところが「集中すべきこと」だと示す図を投稿した。『Football Insider』によると、不振にあるなかでのSNS活動に、ファンからは不満の声があがっている。
「クビにしろ」
「我々は終わったクラブだ」
「まったくの素人を招聘したんだ。大学を出たばかりのようで、クラブの水準を理解していない」
Football Insiderは「すでにプレッシャーがかかっているなかで、どうしてSNSでこう投稿したのか、多くの人が分からない」と伝えている。
「わずか３試合ですでに大半のファンが新監督にフラストレーションを感じていることは、まったく驚きではない。レンジャーズで５か月しか続かなかったラッセル・マーティンと比較されている。オールド・ファームの両クラブの監督はどちらも大きな重圧がかかるのだ。一部の監督がそれを理解していないのは明らかで、それによってすぐに政権終了となりかねない」
「セルティックは17日にダンディーと対戦する。首位ハーツと６ポイント差だけに、勝利必須とみられるだろう。ナンシーの初陣はそのハーツ相手の黒星だった。以降、流れが定まっているかのようだ」
ただ、ひとつ勝利を収めれば、その流れは変わるかもしれない。日本人４選手を擁するセルティックは、事態を好転させられるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
