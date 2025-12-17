ゴスペラーズ武道館公演を収録した初のライブ音源配信リリース！デビュー記念日にはSPコンテンツを配信

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ゴスペラーズが、メジャーデビュー31周年記念日である12月21日に、初のライブ音源作品『ゴスペラーズ 30周年記念祭@日本武道館』を配信リリースすることが発表となった。

さらに同日19時には、メンバー全員が登場するスペシャルコンテンツ『G31からハーモニーを』が、ゴスペラーズ公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。

■メジャーデビュー30周年記念日に開催のライブ音源全38曲を配信

ライブ音源作品『ゴスペラーズ 30周年記念祭@日本武道館』は、配信リリース日のちょうど1年前である2024年12月21日のメジャーデビュー30周年記念日に開催した日本武道館公演のライブ音源を全曲収録。「永遠（とわ）に」や「ひとり」「ミモザ」などの代表曲はもちろん、俳優の堺雅人がMVに出演しさらに愛される楽曲となった「東京スヰート」や、アカペラと芝居を組み合わせたシアトリカルライブの楽曲もライブ音源として堪能できる。4月に発売された同タイトルの映像商品とともに、耳でもゴスペラーズ音楽を楽しめるライブ音源アルバムとなっている。

■SPコンテンツ配信では2026年の活動に関するトークも

メジャーデビュー31周年記念日である12月21日の19時には、メジャーデビュー30周年の振り返りや2026年の活動に関するトークを届ける『G31からハーモニーを』がゴスペラーズ公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。

初となるライブ音源アルバム、そして「G31からハーモニーを」でもグループ史上初めてとなる発表が待っているとのことで、ゴスペラーズから少し早めのクリスマスプレゼントとなるだろう。

■リリース情報

2025.12.17 ON SALE

Blu-ray『ゴスペラーズ坂ツアー2025 “G30”』

2025.12.17 ON SALE

DVD『ゴスペラーズ坂ツアー2025 “G30”』

2025.12.21 ON SALE

DIGITAL ALBUM『ゴスペラーズ 30周年記念祭@日本武道館』

