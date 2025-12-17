「普通」って何？発達障害の“グレーゾーン”の人は世の中にけっこういる！生きづらさを抱える人たちへ贈る漫画【作者に聞く】
自分が発達障害グレーゾーンである悩みから、自分の居場所を「創作活動」に見出したマンガが話題となっている。
この漫画を公開したのは、日常生活での 『生きづらさ』を描いた漫画をSNSで発表している漫画家・クロミツさん(@kuromitsu1510)。「発達障害グレーゾーン」と「HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)」を合わせ持ちながらもそれと向き合う漫画には、同じ悩みを抱えている人たちから多くの声が届いている。
クロミツさんの描く人気エッセイ漫画「灰低 生きづらい＋グレーゾーンから」。なかでも、クロミツさん自身が「発達障害グレーゾーン」としての葛藤と奮闘を描いた今作「創作最強論」は、特に注目を集めているエピソードだ。
作中で「発達障害グレーゾーンは居場所がない」と語るクロミツさん。当事者からは「普通でうらやましい」と思われ、社会からは「あり得ないミスをする」と見られる。その板挟みの中で、見つけた希望が「創作」だった。特性を理解されず、常に孤独を感じていたクロミツさんは、「生きづらい世界で居場所を作るには創作が最も効果的」だと気づく。
「今まで色んなジャンルの漫画に着手してきましたが、『エッセイ漫画』というジャンルが自分にとってもっとも正しい表現方法なんだと思いました」と話すクロミツさんは、エッセイ漫画を描き始めてから読者やフォロワーが増え、「喜びと驚きが入り混じっています」と現在の心境を明かしてくれた。読者からは「創作を通してメンタルに栄養が行くと言うのは実感している」などの共感の声が多数届き、コメント欄には、それぞれの場所で「生きづらさ」を感じている人たちの思いが溢れている。
クロミツさんは、作品が社会に与える影響については「意識したことはありませんでした」と語る。自身の体験をありのままに描いているに過ぎないという。しかし、「ただ、人に理解されにくい悩みを描くことで、漫画を読んだ人と想いを共有できるという意味では、『意義』があるのかもしれません」と、最後に自身の作品が持つ可能性について語ってくれた。
画像提供：クロミツ(@kuromitsu1510)
