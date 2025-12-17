　17日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7547枚だった。うちプットの出来高が4204枚と、コールの3343枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の447枚（23円安65円）。コールの出来高トップは5万3000円の375枚（1円安126円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 100　　　 0　　　 1　　63000　
　　65　　　 0　　　 1　　62000　
　　 3　　　-1　　　 1　　61000　
　 272　　　 0　　　 2　　60000　
　　 4　　　-1　　　 2　　59500　
　　72　　　 0　　　 3　　59000　
　　73　　　-1　　　 4　　58000　
　　13　　　 0　　　 6　　57500　
　　95　　　-1　　　 7　　57000　
　 111　　　-1　　　 9　　56500　
　 101　　　-3　　　12　　56000　
　 121　　　-2　　　19　　55500　
　 220　　　-5　　　25　　55000　
　　72　　　-4　　　39　　54500　
　　 3　　 -10　　　40　　54375　
　　21　　 -10　　　43　　54250　
　　 4　　 -10　　　50　　54125　
　 323　　　-3　　　57　　54000　
　　19　　 -13　　　61　　53875　
　　31　　　-6　　　69　　53750　
　　 7　　　-7　　　73　　53625　
　 110　　　-5　　　86　　53500　
　　 2　　 -28　　　76　　53375　
　　24　　 -11　　 103　　53250　
　　 6　　 -13　　 103　　53125　
　 375　　　-1　　 126　　53000　
　　10　　 -27　　 123　　52875　
　　22　　 -17　　 148　　52750　
　　 8　　 -39　　 145　　52625　
　　61　　　+2　　 183　　52500　
　　 5　　　-4　　 203　　52375　
　　 7　　 -24　　 210　　52250　
　　 5　　 -35　　 223　　52125　
　 251　　　-7　　 265　　52000　　2650 　　-130　　　 3　
　　18　　 -40　　 255　　51875　
　　44　　 -25　　 295　　51750　
　 114　　 -15　　 360　　51500　
　　60　　 -45　　 390　　51375　
　　 1　　-105　　 350　　51250　
　　 4　　 +25　　 485　　51125　
　　91　　 +15　　 515　　51000　　1975 　　 -85　　　 1　
　　 3　　 -95　　 485　　50875　
　　11　　 -90　　 500　　50750　
　　 4　　 -55　　 615　　50625　
　　48　　 +30　　 700　　50500　
　　15　　 -40　　 780　　50250　
　　 4　　　　　　 740　　50125　
　 234　　 +35　　 925　　50000　　1370 　　 -75　　　43　
　　 4　　　　　　 900　　49875　
　　26　　 +55　　1060　　49750　
　　25　　　　　　1035　　49625　
　　 9　　 -55　　1155　　49500　　1095 　　-190　　　86　
　　　　　　　　　　　　　49375　　1060 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49250　　1170 　　 +85　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　49125　　1000 　　+240　　　 6　
　　 9　　　　　　1505　　49000　　 905 　　-145　　　82　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 910 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 980 　　 +40　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 750 　　 -95　　 113　
　　　　　　　　　　　　　48375　　 910 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48250　　 710 　　 -75　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　48125　　 790 　　 +30　　　 1　