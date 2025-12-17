日経225オプション1月限（17日日中） 4万円プットが出来高最多447枚
17日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7547枚だった。うちプットの出来高が4204枚と、コールの3343枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の447枚（23円安65円）。コールの出来高トップは5万3000円の375枚（1円安126円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
100 0 1 63000
65 0 1 62000
3 -1 1 61000
272 0 2 60000
4 -1 2 59500
72 0 3 59000
73 -1 4 58000
13 0 6 57500
95 -1 7 57000
111 -1 9 56500
101 -3 12 56000
121 -2 19 55500
220 -5 25 55000
72 -4 39 54500
3 -10 40 54375
21 -10 43 54250
4 -10 50 54125
323 -3 57 54000
19 -13 61 53875
31 -6 69 53750
7 -7 73 53625
110 -5 86 53500
2 -28 76 53375
24 -11 103 53250
6 -13 103 53125
375 -1 126 53000
10 -27 123 52875
22 -17 148 52750
8 -39 145 52625
61 +2 183 52500
5 -4 203 52375
7 -24 210 52250
5 -35 223 52125
251 -7 265 52000 2650 -130 3
18 -40 255 51875
44 -25 295 51750
114 -15 360 51500
60 -45 390 51375
1 -105 350 51250
4 +25 485 51125
91 +15 515 51000 1975 -85 1
3 -95 485 50875
11 -90 500 50750
4 -55 615 50625
48 +30 700 50500
15 -40 780 50250
4 740 50125
234 +35 925 50000 1370 -75 43
4 900 49875
26 +55 1060 49750
25 1035 49625
9 -55 1155 49500 1095 -190 86
49375 1060 2
49250 1170 +85 8
49125 1000 +240 6
9 1505 49000 905 -145 82
48875 910 4
48750 980 +40 1
48500 750 -95 113
48375 910 1
48250 710 -75 6
48125 790 +30 1
