日経225オプション2月限（17日日中） 4万6750円プットが出来高最多179枚
17日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は978枚だった。うちプットの出来高が803枚と、コールの175枚を上回った。プットの出来高トップは4万6750円の179枚（880円）。コールの出来高トップは5万5500円の22枚（171円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
17 -2 8 63000
5 -3 11 62000
5 -3 16 61000
10 -3 25 60000
8 -5 36 59000
11 -9 52 58000
7 -18 105 56500
10 -13 133 56000
22 171 55500
1 185 55250
4 -26 210 55000
1 232 54750
2 260 54500
1 291 54250
2 -30 315 54000
2 -20 415 53500
1 465 53125
11 -75 470 53000
9 565 52750
1 -30 725 52125
4 -50 760 52000
5 850 51750 3110 14
1 -90 900 51500
1 925 51375
4 955 51250
2 1010 51125
15 0 1110 51000
2 1110 50875
2 1175 50750
50250 2270 +445 2
1 1470 50125
50000 2010 -55 7
1 1575 49875
1 1580 49750 2075 1
49625 2015 1
1 -170 1705 49500 1790 +275 3
1 1805 49375
1 1840 49250
49000 1570 -90 31
2 2205 48750
48625 1470 1
48500 1495 +20 2
48000 1235 -60 1
47500 1100 -70 8
47125 1005 3
47000 1050 0 4
46750 880 179
46250 855 28
46000 730 -110 16
45750 715 3
45250 700 5
1 -205 5180 45000 705 +40 2
44750 655 1
44500 550 +35 1
44000 550 +10 1
43000 420 -20 1
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
17 -2 8 63000
5 -3 11 62000
5 -3 16 61000
10 -3 25 60000
8 -5 36 59000
11 -9 52 58000
7 -18 105 56500
10 -13 133 56000
22 171 55500
1 185 55250
4 -26 210 55000
1 232 54750
2 260 54500
1 291 54250
2 -30 315 54000
2 -20 415 53500
1 465 53125
11 -75 470 53000
9 565 52750
1 -30 725 52125
4 -50 760 52000
5 850 51750 3110 14
1 -90 900 51500
1 925 51375
4 955 51250
2 1010 51125
15 0 1110 51000
2 1110 50875
2 1175 50750
50250 2270 +445 2
1 1470 50125
50000 2010 -55 7
1 1575 49875
1 1580 49750 2075 1
49625 2015 1
1 -170 1705 49500 1790 +275 3
1 1805 49375
1 1840 49250
49000 1570 -90 31
2 2205 48750
48625 1470 1
48500 1495 +20 2
48000 1235 -60 1
47500 1100 -70 8
47125 1005 3
47000 1050 0 4
46750 880 179
46250 855 28
46000 730 -110 16
45750 715 3
45250 700 5
1 -205 5180 45000 705 +40 2
44750 655 1
44500 550 +35 1
44000 550 +10 1
43000 420 -20 1