　17日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は978枚だった。うちプットの出来高が803枚と、コールの175枚を上回った。プットの出来高トップは4万6750円の179枚（880円）。コールの出来高トップは5万5500円の22枚（171円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　17　　　-2　　　 8　　63000　
　　 5　　　-3　　　11　　62000　
　　 5　　　-3　　　16　　61000　
　　10　　　-3　　　25　　60000　
　　 8　　　-5　　　36　　59000　
　　11　　　-9　　　52　　58000　
　　 7　　 -18　　 105　　56500　
　　10　　 -13　　 133　　56000　
　　22　　　　　　 171　　55500　
　　 1　　　　　　 185　　55250　
　　 4　　 -26　　 210　　55000　
　　 1　　　　　　 232　　54750　
　　 2　　　　　　 260　　54500　
　　 1　　　　　　 291　　54250　
　　 2　　 -30　　 315　　54000　
　　 2　　 -20　　 415　　53500　
　　 1　　　　　　 465　　53125　
　　11　　 -75　　 470　　53000　
　　 9　　　　　　 565　　52750　
　　 1　　 -30　　 725　　52125　
　　 4　　 -50　　 760　　52000　
　　 5　　　　　　 850　　51750　　3110 　　　　　　　14　
　　 1　　 -90　　 900　　51500　
　　 1　　　　　　 925　　51375　
　　 4　　　　　　 955　　51250　
　　 2　　　　　　1010　　51125　
　　15　　　 0　　1110　　51000　
　　 2　　　　　　1110　　50875　
　　 2　　　　　　1175　　50750　
　　　　　　　　　　　　　50250　　2270 　　+445　　　 2　
　　 1　　　　　　1470　　50125　
　　　　　　　　　　　　　50000　　2010 　　 -55　　　 7　
　　 1　　　　　　1575　　49875　
　　 1　　　　　　1580　　49750　　2075 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49625　　2015 　　　　　　　 1　
　　 1　　-170　　1705　　49500　　1790 　　+275　　　 3　
　　 1　　　　　　1805　　49375　
　　 1　　　　　　1840　　49250　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1570 　　 -90　　　31　
　　 2　　　　　　2205　　48750　
　　　　　　　　　　　　　48625　　1470 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48500　　1495 　　 +20　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48000　　1235 　　 -60　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47500　　1100 　　 -70　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　47125　　1005 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　47000　　1050 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 880 　　　　　　 179　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 855 　　　　　　　28　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 730 　　-110　　　16　
　　　　　　　　　　　　　45750　　 715 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　45250　　 700 　　　　　　　 5　
　　 1　　-205　　5180　　45000　　 705 　　 +40　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44750　　 655 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 550 　　 +35　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 550 　　 +10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 420 　　 -20　　　 1　