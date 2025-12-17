　17日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は88枚だった。コールの合計出来高は27枚。コールの出来高トップは5万円の11枚（1990円）だった。プットのの合計出来高は61枚。プットの出来高トップは4万2000円の15枚（35円安505円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　　14　　65000　
　　 1　　　　　　　38　　62000　
　　 1　　　　　　 200　　57000　
　　 2　　-200　　 380　　55000　
　　10　　 -70　　1480　　51000　
　　11　　　　　　1990　　50000　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 665 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 635 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 610 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 580 　　 -10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42750　　 555 　　 -20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 530 　　 -20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 505 　　 -35　　　15　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 465 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 410 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 395 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 350 　　 -25　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 281 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 211 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　32000　　 119 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　31500　　 112 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30750　　 102 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30500　　　99 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30250　　　96 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　93 　　 -14　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　60 　　　+1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　27 　　　+2　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 6 　　　+1　　　 5　


株探ニュース