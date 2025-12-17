日経225オプション3月限（17日日中） 5万円コール1990円
17日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は88枚だった。コールの合計出来高は27枚。コールの出来高トップは5万円の11枚（1990円）だった。プットのの合計出来高は61枚。プットの出来高トップは4万2000円の15枚（35円安505円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 14 65000
1 38 62000
1 200 57000
2 -200 380 55000
10 -70 1480 51000
11 1990 50000
43750 665 1
43500 635 1
43250 610 1
43000 580 -10 1
42750 555 -20 1
42500 530 -20 1
42000 505 -35 15
41750 465 1
41000 410 1
40750 395 1
40000 350 -25 3
38000 281 12
36000 211 2
32000 119 1
31500 112 1
30750 102 1
30500 99 1
30250 96 1
30000 93 -14 1
25000 60 +1 4
20000 27 +2 5
10000 6 +1 5
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 14 65000
1 38 62000
1 200 57000
2 -200 380 55000
10 -70 1480 51000
11 1990 50000
43750 665 1
43500 635 1
43250 610 1
43000 580 -10 1
42750 555 -20 1
42500 530 -20 1
42000 505 -35 15
41750 465 1
41000 410 1
40750 395 1
40000 350 -25 3
38000 281 12
36000 211 2
32000 119 1
31500 112 1
30750 102 1
30500 99 1
30250 96 1
30000 93 -14 1
25000 60 +1 4
20000 27 +2 5
10000 6 +1 5
株探ニュース