日本を揺るがした激動の時代＜幕末＞

主人公は坂本龍馬と西郷隆盛

新時代を創った男たちは、本当に英雄だったのか？

新たな解釈の幕末劇、誕生ぜよ!!でごわす!!

今回はムロツヨシさん、佐藤二朗さんはじめ

豪華キャストが登壇したプレミアイベントをお届けします。

公式HP https://new-bakumatsu.jp/

12月19日（金）公開

「来年1月放送のアニメ特集」

1月16日（金）待望の第2期が放送スタートする

「葬送のフリーレン」をはじめ、

1月スタートのアニメを紹介します。

公式HP https://frieren-anime.jp/intro/

「勇者のクズ」 1月10日（土）スタート

公式HP https://yushanokuzu.com/

「アルネの事件簿」 1月6日（火）スタート

公式HP https://arne.asmik-ace.co.jp/

「DXTEENの限界突破TV」

新進気鋭の6人組グローバルボーイズグループ

DXTEENの地上波初冠番組から

谷口太一さん、寺尾香信さんがスタジオに登場！

番組のみどころを語ってくれます！

公式HP https://www.ntv.co.jp/dxteen-genkaitv/

毎週火曜24時59分〜放送中

この他にも、「果てしなきスカーレット」「ポケモンユナイトアジアチャンピオンズリーグ2026」「乃木坂スター誕生！SIX」などオススメのエンタメをたっぷりとご紹介します！