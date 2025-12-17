12月19日の夜バゲットは...
映画「新解釈・幕末伝」
日本を揺るがした激動の時代＜幕末＞
主人公は坂本龍馬と西郷隆盛
新時代を創った男たちは、本当に英雄だったのか？
新たな解釈の幕末劇、誕生ぜよ!!でごわす!!
今回はムロツヨシさん、佐藤二朗さんはじめ
豪華キャストが登壇したプレミアイベントをお届けします。
公式HP https://new-bakumatsu.jp/
12月19日（金）公開
「来年1月放送のアニメ特集」
1月16日（金）待望の第2期が放送スタートする
「葬送のフリーレン」をはじめ、
1月スタートのアニメを紹介します。
公式HP https://frieren-anime.jp/intro/
「勇者のクズ」 1月10日（土）スタート
公式HP https://yushanokuzu.com/
「アルネの事件簿」 1月6日（火）スタート
公式HP https://arne.asmik-ace.co.jp/
「DXTEENの限界突破TV」
新進気鋭の6人組グローバルボーイズグループ
DXTEENの地上波初冠番組から
谷口太一さん、寺尾香信さんがスタジオに登場！
番組のみどころを語ってくれます！
公式HP https://www.ntv.co.jp/dxteen-genkaitv/
毎週火曜24時59分〜放送中
この他にも、「果てしなきスカーレット」「ポケモンユナイトアジアチャンピオンズリーグ2026」「乃木坂スター誕生！SIX」などオススメのエンタメをたっぷりとご紹介します！