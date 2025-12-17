マウスコンピューター、業界初「クリアシフトシステム」採用ゲーミングPCを発売 ボタンひとつで表情変化
「東京ゲームショウ2025」で先行展示され注目を集めた、マウスコンピューターの新型ゲーミングデスクトップPC「NEXTGEAR クリアシフトケース」が、いよいよ本日12月17日より販売開始となった。発売に合わせて新宿ダイレクトショップで発表会が行われ、実機を用いたデモンストレーションとともに、開発の背景や新機構の特徴が紹介された。
今回登場した「NEXTGEAR クリアシフトケース」は、ボタンひとつでケースの印象が大きく変わる新機構「クリアシフトシステム」を搭載したモデルだ。内部がスモークガラスのように曇った状態になる「ステルスモード」と、パーツやライティングを鮮明に見せる「クリアモード」を切り替えられる点は、業界初の試みとなる。
2面ガラスパネルを採用したピラーレス設計（前面と側面の柱を省いた構造）により、ケース内部を遮るものなく見せられるのも特徴だ。全モデルに標準搭載されたRGBファンと組み合わせることで、10種類以上の点灯パターンから好みのライティングを選択できる。見た目の演出だけでなく、エアフローを意識した設計により、冷却性にも配慮されているという。
マウスコンピューター製品部のプロダクトマネージャーを務める林田奈美さんは、「見せるゲーミングPCが主流となる中で、あえて“隠す”という発想も面白いのではないかと考えた」と開発のきっかけを語る。完全に隠すのではなく、見えたり見えなかったりする表現を目指し、ケースは一から設計したという。ガラス面を強調するため、最終的にピラーレス構造を採用した点も明かした。
続いて登壇した開発部の寺澤裕介さんからは、クリアシフト機能とRGBライティングを制御する基板設計に加え、フロントに配置されたNEXTGEARロゴの加工についても説明があった。ロゴ部分にはレーザー彫刻を施すことで、ステルスモードでは主張を抑えつつ、クリアモードに切り替えた際には自然と浮かび上がるよう見え方を調整しているという。ギミックとデザインを両立させるための工夫のひとつだ。
また、使い勝手の面では、本体上面に電源ボタンやUSBポートなどのインターフェイスをまとめて配置。加えて、ケースの上面と底面に備えたダストフィルターは、着脱可能でメンテナンス性にも配慮している。
林田さんは実機を操作しながら、「色の切り替えや点灯のオン・オフも可能です。ステルスモードでは、間接照明のような落ち着いた光り方になります」と説明。発表会では、ケース内部にアクリルスタンドを配置した展示も行われ、ユーザーの好みに合わせたカスタマイズの一例が示された。
本製品は、クリアシフトのギミックを手軽に楽しめる「NEXTGEAR EG-A7G60」（税込16万9,800円）から、高いゲーム性能を備えた「NEXTGEAR EG-A7G6T」（税込21万9,800円）まで、全12モデルをラインアップ。いずれもマウスコンピューターのダイレクトショップ専用モデルとして受注販売される。
店舗営業部の由地知樹さんは、「実際に操作して体験することで魅力が伝わる製品」としたうえで、「専門スタッフが常駐する実店舗での販売にこだわった」と話した。
なお発売を記念し、12月17日よりマウスコンピューターのゲーミング公式Xでは、抽選で1名にクリアシフトシステム搭載モデル「NEXTGEAR EG-A5G60」が当たるキャンペーンも実施されている。
