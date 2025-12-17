来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に向け、選手たちは最終調整に入った。

東京・大手町の読売新聞社前から神奈川・芦ノ湖までの往復１０区間２１７・１キロでたすきをつなぐ２１チームを紹介する。

網本佳悟主将「５位以内、達成できる」

前回は総合９位で２０年連続シード権を死守。今季は１８年ぶりに全日本大学駅伝出場を逃し、出雲駅伝は９位と低空飛行が続くが、酒井俊幸監督は「チーム状況は昨年と比べると、非常に上向き」と自信を見せる。

全日本がない状況を逆手に取り、「例年は箱根に向けて詰めていた練習をゆとりのあるスケジュールでやれた」と酒井監督。１１月のハーフマラソンでは初挑戦の松井海斗（２年）、体調不良が続いた西村真周（４年）がともに１時間１分台と好走したほか、多くの選手が自己記録を更新した。

課題の選手層も厚みを増し、山登りの５区は前回区間９位の宮崎優（２年）に匹敵する新戦力が台頭。下りの６区も３年連続出走の西村に代わる候補として前回７区の内堀勇（同）が成長を見せ、指揮官は西村や宮崎を平地の主要区間に回す布陣も視野に入れる。

今季足並みがそろわなかった４年生も、大黒柱の緒方澪那斗が復調し、離脱が続いた前回４区３位の岸本遼太郎もエントリーに名を連ねた。同８区２位の網本佳悟主将は「自分たちがしっかり走れば、目標の５位以内は達成できる」と強調。上位返り咲きへ機運は高まってきた。（西口大地）