¡¡ÃæÆü¤ÎÀÐÀî¹·¤¬17Æü¡¢¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤·¡¢700Ëü±ß¸º¤ÎÇ¯Êð2300Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï22»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨1³ä3Ê¬9ÎÒ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¤ÈÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥À¥¦¥ó¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é4ÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤¬´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÈ¾¤ò¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£Íèµ¨¤¬7Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë24ºÐ¤ÎÆâÌî¼ê¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡Ê¼«¸ÊºÇ¹âÀ®ÀÓ¡Ë¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤Ð¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï¤Ä¤«¤á¤ë¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë