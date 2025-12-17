TBSの宇賀神メグアナウンサーが、12月13日までにInstagramを更新。日本テレビの岩田絵里奈アナが、宇賀神アナを祝福するショート動画を公開し、ファンからは歓びの声があがっている。

宇賀神アナは《よく一緒に遊ぶ絵理奈ちゃん お祝いしていただきました。いつも本当にありがとうございます!》とつづり、ホワイトチョコのネームプレートに「おめでとう めぐ＆えりな」と書かれた小ぶりのホールケーキに、3本立てたキャンドルの火を2人で吹き消すショート動画を添えた。

コメント欄にはファンから

《日テレとTBSのコラボ》

《局を超えて仲良いっていいですね とても素敵なお二人です》

《最強の18年入社組》

などと歓喜の声があがるとともに、

《へぇ〜、2人の出演している番組よくみてます。意外ですね》

など、2人の関係に驚く声も出ている

スポーツ紙記者が言う。

「2人は局は違いますが、ともに1985年生まれの同学年で、2018年に入社した、いわば“同期”です。宇賀神アナは2025年9月20日のInstagramに《久しぶりに会えた 入社同期の岩田絵里奈ちゃん! 一緒に誕生日をお祝い出来て 嬉しかったです。おめでとう〜!!》とつづり、『30』の数字キャンドルを立てたバースデイケーキを前にするツーショットを公開しています。

岩田さんの誕生日は8月30日ですから、遅めのお祝いだったようです。宇賀神さんの誕生日は12月28日ですが、年の瀬で慌ただしくなりますから、こちらは早めにお祝いしたのかもしれません」

局を越えた“同期”の2人から、今後も目が離せなさそうだ。