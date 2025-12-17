【アーケードアーカイブス アウトフォクシーズ】 12月18日 配信予定 価格：1,500円 プレイ人数：1～2人 【アーケードアーカイブス2 アウトフォクシーズ】 12月18日 配信予定 価格：1,800円 プレイ人数：1～2人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用アクション「アーケードアーカイブス アウトフォクシーズ」を12月18日より配信する。価格は1,500円。

同日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2用アクション「アーケードアーカイブス2 アウトフォクシーズ」の配信を開始する。価格は1,800円。なお、PS4版およびSwitch版「アーケードアーカイブス アウトフォクシーズ」を持っている場合、Switch2版及びPS5版「アーケードアーカイブス2 アウトフォクシーズ」を、所有者割引価格の各330円で購入できる。

「アウトフォクシーズ」は1995年にナムコ（現：バンダイナムコエンターテインメント）から発売されたアクションゲーム。世界屈指の殺し屋たちの中から1人を主人公として選択し、謎の大富豪の依頼により残りの殺し屋すべてを暗殺することが目標となる。

報酬のためか、プライドのためか、はたまた戦いを楽しむためか。最も危険なプロフェッショナルたちによる、ルール無用の殺し合いが幕を開ける

公式番組「アーケードアーカイバー」毎週生配信中！

公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeにて配信中。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、多くのコンテンツが用意された生番組となっている。

12月18日は、いつもより早めの18時45分から「アウトフォクシーズ特集」が配信される予定。番組には当時の開発陣と、バンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演する。

THE OUTFOXIES& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation