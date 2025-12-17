40・50代は丈短めより“こっち”かも！【ZARA】冬のスタメン候補！「洗練ロングコート」
アウターが手放せない今の時期。ミドル世代が新たに買うなら、洗練された雰囲気をまとえそうなロング丈に注目してみて。今回は、一点投入でサマ見えが狙えそうなロングコートを【ZARA（ザラ）】からピックアップ。ベルト付きでメリハリを出しやすいデザインやヘリンボーン柄を取り入れたきれいめコートは、冬のスタメンになるかも。
エレガントな雰囲気が漂うベルト付きコート
【ZARA】「ウール製ロングベルトコート」\22,990（税込）
ゆったりとしたロング丈が広範囲をカバーすることで、暖かさにも期待できるコート。ウエストマークでメリハリのあるシルエットを演出しやすいです。ロング丈でもバックスリット入りで、足さばきがよさそう。優しげな印象のベージュに加えて、コーデの引き締め役になるブラックもラインナップ。
通勤にも◎ きちんと感のあるテーラードカラー
【ZARA】「ヘリンボーン柄コート」\13,590（税込）
上品なヘンリボーン柄が、冬ムードを盛り上げてくれるコート。スラリとしたシルエットも、大人のきれい見えをサポートします。テーラードカラーなので、きちんと感を求められるシーンや通勤用にもぴったり。シックなモノトーンカラーで合わせやすく、冬コーデで活躍しそうです。
※すべての商品情報・画像はZARA出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M