2歳娘「てっち！」私「うんうん」話半分で聞いていたら、娘がブチギレ！「ちがーーう！」その理由は

これは、筆者が実際に体験した話です。

まだうまくおしゃべりができない2歳の娘。公園で「てっち！ てっち！」と何かを必死に訴えてきます。適当に聞き流していた私に、娘がまさかのブチギレ！？ 娘が伝えたかったコトバの真相と、可愛すぎる成長の瞬間とは……？

娘の謎語録「てっち！」の嵐

2歳になったばかりの娘は、まだおしゃべりがうまくできません。単語はいくつか出てくるものの、多くは「宇宙語」のようで、親の私でさえ解読できないこともしばしば……。ある秋の午後、娘と2人で近所の公園へ行きました。ベンチに座って、少し冷たくなってきた風を感じながら「気持ちいいねえ」なんて話しかけていた時のことです。





『ママ！ てっち！』ついに娘がブチギレ！？

娘が突然、私に向かって「ママ！ てっち！ てっち！」と言い始めました。「てっち？」聞き慣れない言葉に首を傾げつつも、私は「うんうん、てっちね」とニコニコしながら相槌を打ちました。この時期の子ども特有の、可愛い言い間違いか何かだろうと、正直なところ、話半分で聞いていたのです。

しかし、娘は納得がいかない様子。「てっち！ ママ！ てっち！」と、先ほどよりも強い口調で繰り返します。私は「はいはい、てっちね」「てっち、あったね」と、適当な返事を続けてしまいました。それが娘の逆鱗に触れたようです……。「てっち！ ママ！ てっちーー！！」



娘は次第に顔を真っ赤にして怒り出し、ついには足をジタバタ！ 「なんで分かってくれないの！」と言わんばかりの剣幕です。「え、え、なに！？ どうしたの？」



突然のブチギレに、私はすっかり焦ってしまいました。「おやつ食べる？」「お茶飲む？」「もう帰る？」と色々聞いてみますが、娘は「ちがう！ てっち！」と泣き出す始末。何のことか分からず、私も「もう、なんなのよ！」と困惑し始めてしまいました。