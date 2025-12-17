¡ÖÊóÃÎ±Ç²è¾Þ¡×¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ÎµÈÂôÎ¼¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÌòºî¤ê¤Ç»×¤¤½Ð¤¹¡Ö¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í¡¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡×
¡Ö¤Ü¤¯¤Ï¤¢¤Î½Ö´Ö¤À¤±²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×
Âè50²óÊóÃÎ±Ç²è¾Þ¤ÎÉ½¾´¼°¤¬12·î15Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ë®²è¼Â¼ÌÎòÂå1°Ì¤ÎµÏ¿Åª¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¡¢µÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¼ç±é¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬ºîÉÊ¾Þ¡¦Ë®²è¡¢´ÆÆÄ¾Þ¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢¤µ¤é¤Ë¿·Àß¤ÎBS10¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¾Þ¥·¡¼¥º¥óÅþÍè¤Ç¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬º£¸å¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¾Þ¤òÀÊ´¬¤·¤½¤¦¤À¤¬¡¢µÈÂô¤ÎÅ°Äì¤·¤¿Ìòºî¤ê¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¤¶¢°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾Ìç¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤Æ¹ñÊõ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤ÎÁÔÀä¤Ê50Ç¯¤ò±é¤¸¤¿µÈÂô¤Ï¡¢¼õ¾Þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡¢£±Ç¯È¾¡¢½÷·Á¤Î½êºî¤Ê¤É¤ÎÆÃ·±¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ì¤Ä¤ÎÌò¤Ë£±Ç¯È¾¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤¹¤´¤¯ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤À¤È¤â»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿É´Ç¯¤ÈÂ³¤¯ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ²¿½½Ç¯¤È·Ý¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤ò¡¢¤¿¤Ã¤¿£±Ç¯È¾¤Ç½¬ÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ê¤¢¤È¡¢¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤Éµ¤¤Å¤¯ËèÆü¡×
¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃ¤Ë¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²ÎÉñ´ì¤Î¥·¡¼¥ó¤È¤«¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç£²Æü´Ö¤«¤±¤Æ°ì¤Ä¤ÎÍÙ¤ê¤ò»£¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î³§¤µ¤ó¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëè²ó¿·Á¯¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤Ü¤¯¤Ï¤¢¤Î½Ö´Ö¤À¤±²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤«¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤·¡¢´îµ×Íº¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
µÈÂô¤Î¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í¡Ê82¡Ë¤ÎÌòºî¤ê¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
ÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù
¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥³¥»¥Ã¥·´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥Ö¥ë¡Ù¡Ê‛80Ç¯¡Ë¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÍèÆü¤·¤¿»þ¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í¤Ï¼Âºß¤Î¥Ý¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¢¥·¥§¥¤¥¯¡¦¥é¥â¥Ã¥¿¤Î¼«ÅÁ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿Æ±ºî¤Ç¡¢¥ß¥É¥ëµé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤ò¸«¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢°úÂà¸å¤Î·ãÂÀ¤ê¤·¤¿»Ñ¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë27ÔÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í¤ÏÆ±ºî¤ÇÂè53²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ù¡Ê‛76Ç¯¡Ë¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òÉñÂæ¤Ë¸ÉÆÈ¤Ê¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ò±é¤¸¤¿»þ¤Ï¡¢13Ô¸ºÎÌ¤·¤Æ½Æ¤Î·±Îý¤ò¼õ¤±¡¢
¡ÖÈ¾Ç¯´Ö¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£Ã¯¤âËÍ¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Å°Äì¤·¤¿Ìòºî¤ê¤Ï¡Ö¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í¡¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç¤Î¡Ö¥è¥·¥¶¥ï¡¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡×¤Ï¥Ç¡¦¥Ë¡¼¥í¤Ë¾¡¤ë¤È¤âÎô¤é¤Ê¤¤Å°Äì¤Ö¤ê¤Ç¡¢²ÎÉñ´ì¤Î±éÌÜ¡ÖºíÌ¼¡×¤ä¡ÖÁ¾º¬ºê¿´Ãæ¡×¤Ê¤É°µ´¬¤Î²ÎÉñ´ì¥·¡¼¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£
¾å±ÇÃæ¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï11·î27Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«172Æü´Ö¤Ç¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬173²¯7739Ëü4500±ß¤òÆÍÇË¡£ÎòÂå¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¡ØÍÙ¤ëÂçÁöººÀþ¡¡THE MOVIE ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡Ù¡Ê‛03Ç¯¡Ë¤ÎµÏ¿173²¯5000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¼Â¼ÌË®²è¤ÎÎòÂå1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¡¢
¡Ö²»³Ú¡¢¹½À®¡¢»£±Æ¡¢Èþ½Ñ¡¢°áÁõ¡£Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¡¢¼«Á³¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ÈÀä»¿¤·¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¾å±Ç²ñ¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É³¤³°¤Ç¤âÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Ï¡¢
¡ÖºÇ¶á¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë³¤³°¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¸¤«¤ËÀ¼¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î±Ç²èÅªÍ×ÁÇ¡¢ÌÜ¤Ë±Ç¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ª¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¡¢¤½¤·¤ÆÇÐÍ¥¤Î±éµ»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Î¤³¤È¤ò³§¤µ¤óÈó¾ï¤Ë¾Î»¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
12·î16Æü¤ËÂè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥ê¥¹¥È¡Ê¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¸õÊä¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤È¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤Î2ÉôÌç¤Ç¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ì¤ÐßÀ¸ýÎµ²ð´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«¡¼¡Ù°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¡£¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤Ï½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£ÍèÇ¯1·î22Æü¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÈ¯É½¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÍèÇ¯3·î15Æü¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë¸þ¤±¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¼Â¼ÌË®²èÎòÂå1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬³¤³°¤Ç¤É¤¦É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤À¡½¡½¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ºåËÜ ÎÉ¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¸µ¡ØÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¡ÙÊ¸²½¼Ò²ñÉôÉôÄ¹¡Ë