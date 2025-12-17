脱ワンパターンな冬コーデを【マルチWAYのコート】で叶えて

他の洋服よりも高価なことが多いアウター。せっかく買ったなら着倒したいけれど、着こなしがワンパターンになりがち……なんて人は、マルチWAYできるタイプを選んでみては？ アウターも1枚で複数の着こなしができるのが当たり前の時代に突入しています。

【ロンハーマン】付属グローブでアクセントを加えられる短丈袖のツイードコート

「グローブセットツイードコート」\110,000【エムティーモデリスト】

袖丈を短くし、付属のニットグローブで袖口にアクセントを加える新しいシルエットのコートを【ロンハーマン】が【エムティーモデリスト】別注。上品で暖かみのあるツイード生地にし、ニットグローブの色にもこだわっています。重くなりがちな冬の装いを軽やかに演出する、新鮮なスタイリングを楽しめます。

【アーバンリサーチ ロッソ】2つのカラーが楽しめる、大人にふさわしいカシミヤ混コート

「ウールカシミヤコート」各\68,200

ウールとカシミヤをブレンドした軽くて膨らみのある糸を尾州で織り、優しい肌触りが快適な着心地を叶えます。テーラーカラー・ステンカラーの2WAYにチンタブもプラス。袖のボリューム感や首周りを美しく見せるVネックなど、細かなディティールにもこだわっています。

【デミルクス ビームス】リバーシブルで着られる、上質なウールを使ったリバーコート

「リバー ミドルコート」各\53,900

スーパー140のウールを使用した【デミルクス ビームス】定番のリバーシブルのウールリバーコート。程よいゆとりのあるサイズ感、ミニマルなデザイン、ミドル丈でコーディネートしやすく、幅広いコーディネートに活躍します。ノーカラーのため、タートルやストールとも好相性。

【フリークス ストア】高見えも嬉しい！ 3つの襟元アレンジが楽しめるミドルコート

「3WAY ウール ミドル ジャケットコート」\19,800

襟のままで、襟を立てて、テーラードカラーのように、とボタンの留め方次第3WAYで楽しめるミドルコート。素材は上品な光沢感があり、ベーシックなデザインながらも高見えする、コスパの高い1枚です。

【かぐれ】スタンドカラーにもなる、オーバーサイズ & ロング丈のステンカラーコート

「ウールバルカラーコート」各\49,500

適度にハリのあるウールは非常に肌触りがよく、軽くて暖かい着心地。程よくゆとりがありすべりのいい裏地が付き、ニットを着てもごわつきにくく、気温に合わせてインナーで調節が可能。チンストラップを留めてスタンドカラーとしても着用可能。

1枚で複数の着こなしができれば、飽きが来ず長く愛用できるはず。

※価格はすべて税込みです