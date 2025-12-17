この先、週末にかけて気温が上昇。19日(金)、20日(土)は寒さが緩み、九州で20℃近くまで上がる所も。21日(日)は全国的に雨が降り、局地的に強まる。21日(日)のタイミングで風向きが南寄りから北寄りに変わり、週明けは再び本格的な寒さ。年末に向けて、寒暖差が大きい見込み。

21日(日)は全国的に雨 24日(水)のクリスマス・イブは雨か

今日17日(水)は、日本海を低気圧が南下中で、四国から東北にかけて広い範囲で雨が降っています。明日18日(木)の明け方まで雨の続く所がありますが、明日18日(木)の日中は、広い範囲で晴れるでしょう。





19日(金)も全国的に晴れる見込みで、西日本では15℃を越える所がほとんどです。20日(土)は、九州から東海で雨が降りだし、21日(日)は沖縄、九州から北海道にかけて全国的に雨が降るでしょう。局地的に雨の降り方が強まり、沿岸部では風も強まりそうです。22日(月)は次第に雨はやむ所が多くなり、23日(火)は再び広く晴れるでしょう。24日(水)は日本海沿岸に前線を伴った低気圧、太平洋側には別の前線がのびて、西日本から雨のエリアが広がりそうです。

週末は暖気北上 季節逆戻りへ

来週にかけては激しい寒暖差にご注意ください。

上の図は、上空約1500メートル付近の暖気の予想図です。21日(日)午前9時には、6℃以上のこの時期としては暖かい空気が九州から関東のみならず、東北や北海道の一部を覆う見込みです。



19日(金)頃から平年を上回る気温となり、20日(土)、21日(日)は全国的に季節が逆戻りしたかのような気温の上がり方です。

ただ、21日(日)は次第に風向きが変わって、夜は寒くなりますので、一日の気温の変化にも注意が必要でしょう。



雪の多い所では急な気温の上昇で、雪どけが進みます。なだれや落雪などに注意し、除雪作業が必要な際は早めに行っておくと良さそうです。

年末に向けて晴れて空気乾燥 28日(日)は雨の所も

24日(水)に降りだす雨は、25日(木)朝にかけて続く見込みです。まだ予報がブレる可能性がありますが、ちょうどサンタクロースがやってくる時間帯に雨となるでしょう。

25日(木)のクリスマスの午後は、北日本の日本海側は次第に雪に変わり、吹雪になる所もありそうです。



26日(金)から27日(土)は、晴れる所も風が冷たく、年末らしい寒さとなるでしょう。

28日(日)は関東や東北の太平洋側で雨の降る可能性があります。

年末に向けて、日本海側は冬型が長続きすることはなく、太平洋側は雨は降っても一時的で、空気の乾燥が続きそうです。引き続き、火の取り扱いに注意してください。



今週末は一時的に季節外れの暖気が流れ込み、寒暖差が大きくなります。今年もあと2週間。元気に年越しができるよう、体調管理に気を付けましょう。