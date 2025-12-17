ウォルト・ディズニー・ジャパンが、『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」の最終話配信を記念し、YouTubeでの期間限定無料配信を開始！

物語の始まりとなる第1話と第2話を無料で楽しめるほか、豪華キャストのサイン入りポスターが当たるキャンペーンも実施される特別な企画です。

ディズニープラス『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』

無料配信期間：2025年12月17日(水) 17:00〜2026年2月6日(金) 16:59

配信プラットフォーム：ディズニープラス公式YouTubeチャンネル

配信話数：第1話・第2話

ディズニー作品のヴィランズにインスパイアされたキャラクターたちが織りなすダークファンタジーアニメーション、『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』。

2025年10月よりスタートしたシーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」が、12月17日に堂々の完結を迎えました。

これを記念して、ディズニープラス公式YouTubeチャンネルにて、物語の幕開けとなる第1話および第2話の期間限定無料配信が決定。

現実世界から魔法士養成学校「ナイトレイブンカレッジ」へと迷い込んだ主人公・円満雄剣の運命が動き出す瞬間を、誰でも気軽に視聴可能です。

最終話配信記念「#ツイステアニメ薔薇メーターキャンペーン」感謝賞

シーズン1の完結を祝い、公式FUNサイトで実施中の「#ツイステアニメ薔薇メーターキャンペーン」に新たな賞品が追加されました。

これまで寄せられた多くの薔薇への感謝を込め、【感謝賞】として「シリアルナンバー付ボイスキャスト直筆サイン入りポスター」が登場。

抽選で10名にプレゼントされるこのポスターには、花江夏樹さんや山下誠一郎さんをはじめとする豪華キャスト7名のサインが入っています。

シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」

『黒執事』の枢やな氏が原案・メインシナリオ・キャラクターデザインを手がける人気ゲームを基にしたアニメーション作品。

シーズン1では「ハーツラビュル寮」を舞台に、寮長リドル・ローズハートの葛藤や寮生たちの人間模様が丁寧に描かれました。

SNS上ではキャラクターの心情描写や映像美が高く評価されており、シーズン2「エピソード オブ サバナクロー」、シーズン3「エピソード オブ オクタヴィネル」の製作も決定しています。

シーズン1の完結と共に、新たな視聴機会と豪華キャンペーンが展開される『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』。

第1話・第2話の無料配信は2026年2月6日まで実施され、未視聴の方も作品の世界観に触れる絶好の機会です。

ディズニープラス『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の紹介でした。

