世界的ダンサー・RIEHATA、狩野英孝の”審査員脳”絶賛「大衆の目を考えている」 『HIP POP Princess』あすデビューメンバー決定
日韓合同制作のグローバルガールズグループオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』最終話が、18日午後10時からU-NEXTで独占配信され、デビューメンバーが決定する。それに先立って、きょう17日午後8時から公式YouTubeで特別番組『HIP POP Princess Another Cypher #5』が公開される。
【番組カット】厳しい評価も…MCで審査員のソヨン
『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』は、i-dleのソヨン、Gaeko、RIEHATA、岩田剛典らメインプロデューサー4人のもと、日韓の参加者40人がグローバルに活躍するヒップポップガールズグループの誕生を目指すサバイバルオーディション。プロデューサー新曲ミッション、ディスバトルなど数々の熾烈な争いを勝ち抜き、16人がファイナリストとして選ばれた。
『HIP POP Princess Another Cypher』は、オーディションの行方をスタジオで見守る観察トークバラエティ。ファイナル直前となる今回は、狩野英孝、佐々木久美（元日向坂46）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、若槻千夏のMC陣に加え、番組メインプロデューサーを務める世界的ダンサー・RIEHATAがスペシャルゲストとして登場する。「ファイナリスト徹底解剖」と題し、ここまでの軌跡や舞台裏エピソードを振り返りながら、ファイナルの見どころを語り尽くす。
スタジオでは、RIEHATAがプロデューサーならではの視点で、カメラには映らなかった現場のリアルな雰囲気を語る。ファイナリストたちがカメラの外で見せる素顔や、審査員として対峙した際の緊張感など、ここでしか聞けないエピソードが次々と飛び出す。ファイナルについて聞かれると、「（順位の）下剋上が起きるかもしれない」と大胆発言も。最後まで目が離せない展開を予感させる。
さらに、同じくメインプロデューサーを務める岩田から、スタジオへサプライズメッセージが到着。RIEHATAとの関係性や、オーディション番組ならではのプレッシャーや葛藤に言及しつつ、「韓国料理のお弁当にすごくテンションが上がります」「Gaekoさんとも飲みに行った」といった制作現場の裏話も明かされた。
番組後半では、MC4人がそれぞれの「推しポイント」をプレゼンし、ファイナリストたちの魅力を深掘りする。また、ファイナルでのデビューメンバーの人数とフォーメーションを総合的にプロデュースする「デビューメンバー大予想」を実施。RIEHATAはMC陣の予想に対し、「（狩野さんは）ダントツで審査員脳を持っていて、大衆の目を考えている」「個人的なお気に入りはとろサーモン久保田さん。一番HIPHOPでぶっとんでる」と独自の評価を下し、スタジオは爆笑に包まれる。
