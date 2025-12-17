カンニング竹山、NHK番組でロケ→ディレクターにマジギレした理由告白へ
お笑い芸人のカンニング竹山が、きょう17日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど…』（毎週水曜 後11：10 ※関西ローカル）に出演。NHKの番組でディレクターにマジギレした理由を明かす。
かまいたち（山内健司、濱家隆一）とスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティー。今回は、カンニング竹山のほか、ぼる塾・あんり、きしたかの（高野正成、岸大将）、おいでやす小田が来店。芸人界屈指のキレ芸人たちが、今の世の中への不満や、遭遇した理不尽な体験をぶちまける。
袋とじVTRは、「関西人127人に聞いた、キレ芸人たちにこれ代わりに怒ってほしいわ〜ランキング」を発表。仕事、給料、上司、家族への不満などさまざまな声が寄せられる。果たして関西人が代わりに怒ってほしいこと第1位は・
20数年キレ芸をやっているという竹山は、芸人生活で唯一ディレクターに本気でブチ切れた時のエピソードを披露する。ある日、NHKの番組で「キレてる人の気持ちが収まる設備を開発した」という会社にロケに行ったという竹山。ディレクターの指示で、本気でブチ切れながら会議室に入っていったが、竹山のあまりの剣幕に、社長や社員たちが動揺。ロケ終了後、竹山がディレクターにマジギレした理由とは。
また高野は『水曜日のダウンタウン』で高飛び込みが出来なかった時の余談を披露する。放送後に大量の誹謗中傷のダイレクトメール（DM）がきたと話し、その中のあるDMに怒りをぶちまける。
