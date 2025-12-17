メゾン マルジェラ、初の住宅プロジェクト「メゾン マルジェラ レジデンス」を発表 --ファッションと建築が交差する、新たな住空間
メゾン マルジェラは、ブランド初となる住宅プロジェクト「メゾン マルジェラ レジデンス」を発表しました。建築とデザインは、創設以来メゾンのアイデンティティの中核を成してきた要素であり、本プロジェクトはその遺産を居住空間へと拡張する試みです。
Courtesy of Maison Margiela
脱構築、トロンプルイユ、トランスフォーメーションといったメゾン独自のコードは、ラグジュアリーな住まいの中に静かに織り込まれ、ファッションの概念を超えた空間表現へと昇華されています。
建築的視点から再定義されるラグジュアリー
Alta Real Estate Developmentとのパートナーシップにより開発された本レジデンスは、ドバイ屈指のロケーションであるパーム・ジュメイラに位置し、全25邸の特注ユニットで構成されています。素材への探究心と建築的完成度が融合した空間は、住まいを「デザインのキャンバス」として捉えるマルジェラの哲学を体現しています。
Courtesy of Maison Margiela
インテリアは、イタリア人建築家カルロ・コロンボとの協働により、ソファ、アームチェア、テーブル、ベッド、照明に至るまで、すべてレジデンスのために特別にデザイン。建築と内装の間に一貫した視覚言語が構築されています。
Courtesy of Maison Margiela
マルジェラの空間美学、その系譜
メゾン マルジェラは、創設初期からインテリアや家具を創造的表現の重要な要素として位置づけてきました。白く塗装された家具やオブジェ、日常的なアイテムを再解釈するミニマルな実験は、後のリテール空間やインスタレーションへと受け継がれています。
Courtesy of Maison Margiela
2000年代初頭には、サローネ・デル・モービレへの参加やチェルッティ・バレリとの協働を通じて、空間デザインへの取り組みが深化。象徴的な「グループ」アームチェアをはじめ、ボトルランプや白いクッションなどのモチーフは、マルジェラの視覚言語を形成してきました。これらの試みは、本レジデンスにおいて新たなかたちで結実しています。
素材、技術、そして暮らしへ
レジデンスには、トラバーチンを用いた家具や、メゾン独自の「デコルティケ」技法、光学的なホワイトの凹部に樹脂を流し込むディテールなど、マルジェラならではの素材表現が随所に見られます。アートギャラリー、キュレーションされたライブラリー、スパ、フィットネス、インフィニティプール、そしてマルジェラ カフェ。これらのアメニティは、控えめでありながら洗練された快適さを備え、居住者の感性に寄り添う環境を形づくります。
Courtesy of Maison Margiela
ファッションハウスから、ライフスタイルの領域へ
本プロジェクトは、ドバイでの新ブティックおよびマルジェラ カフェのオープンとも連動し、地域におけるブランド展開の新章を象徴しています。ファッション、建築、ライフスタイルを横断する空間として、「メゾン マルジェラ レジデンス」は、メゾンの進化を静かに、しかし明確に示しています。
お問い合わせ：
マルジェラ ジャパン クライアントサービス
Tel. 0120-934-779
maisonmargiela.com
Courtesy of Maison Margiela
脱構築、トロンプルイユ、トランスフォーメーションといったメゾン独自のコードは、ラグジュアリーな住まいの中に静かに織り込まれ、ファッションの概念を超えた空間表現へと昇華されています。
Alta Real Estate Developmentとのパートナーシップにより開発された本レジデンスは、ドバイ屈指のロケーションであるパーム・ジュメイラに位置し、全25邸の特注ユニットで構成されています。素材への探究心と建築的完成度が融合した空間は、住まいを「デザインのキャンバス」として捉えるマルジェラの哲学を体現しています。
Courtesy of Maison Margiela
インテリアは、イタリア人建築家カルロ・コロンボとの協働により、ソファ、アームチェア、テーブル、ベッド、照明に至るまで、すべてレジデンスのために特別にデザイン。建築と内装の間に一貫した視覚言語が構築されています。
Courtesy of Maison Margiela
マルジェラの空間美学、その系譜
メゾン マルジェラは、創設初期からインテリアや家具を創造的表現の重要な要素として位置づけてきました。白く塗装された家具やオブジェ、日常的なアイテムを再解釈するミニマルな実験は、後のリテール空間やインスタレーションへと受け継がれています。
Courtesy of Maison Margiela
2000年代初頭には、サローネ・デル・モービレへの参加やチェルッティ・バレリとの協働を通じて、空間デザインへの取り組みが深化。象徴的な「グループ」アームチェアをはじめ、ボトルランプや白いクッションなどのモチーフは、マルジェラの視覚言語を形成してきました。これらの試みは、本レジデンスにおいて新たなかたちで結実しています。
素材、技術、そして暮らしへ
レジデンスには、トラバーチンを用いた家具や、メゾン独自の「デコルティケ」技法、光学的なホワイトの凹部に樹脂を流し込むディテールなど、マルジェラならではの素材表現が随所に見られます。アートギャラリー、キュレーションされたライブラリー、スパ、フィットネス、インフィニティプール、そしてマルジェラ カフェ。これらのアメニティは、控えめでありながら洗練された快適さを備え、居住者の感性に寄り添う環境を形づくります。
Courtesy of Maison Margiela
ファッションハウスから、ライフスタイルの領域へ
本プロジェクトは、ドバイでの新ブティックおよびマルジェラ カフェのオープンとも連動し、地域におけるブランド展開の新章を象徴しています。ファッション、建築、ライフスタイルを横断する空間として、「メゾン マルジェラ レジデンス」は、メゾンの進化を静かに、しかし明確に示しています。
お問い合わせ：
マルジェラ ジャパン クライアントサービス
Tel. 0120-934-779
maisonmargiela.com