5児の父・つるの剛士「これはかなり奇跡すぎる」 自宅での“光景”を嬉しそうに報告 現在、子ども3人が海外留学中
5児の父でタレントのつるの剛士（50）が16日、自身のインスタグラムを更新。久しぶりに家族“ほぼ全員”がそろった、にぎやかな食卓の様子を公開した。
【写真】「疲れが吹っ飛ぶ瞬間ですよね」つるの剛士が公開した自宅の“光景”
つるのは「帰宅したら夕飯のテーブルに家族が全員（※長女以外）揃ってた！昨今これはかなり奇跡すぎる 思わず（カメラの絵文字）」とコメントし、海外留学中の長女以外の家族全員が自宅にいる“珍しい”光景を披露している。
現在、子ども5人のうち、長男・詠斗さん、長女・うたさん、次女・おとさんが海外留学をしており、普段は家族4人で過ごすことが多いようだが、今回は家族6人が食卓を囲んだようだ。
久しぶりに子どもたちが集まり、うれしそうに投稿したつるの。コメント欄には「ホンマ素敵ですねぇ」「嬉しいですね」「疲れが吹っ飛ぶ瞬間ですよね」「これだけ揃うと嬉しくて幸せな時間 ご飯も美味しいことでしょう！」などの反響が寄せられている。
つるのは2003年に結婚。翌04年に第1子長男・詠斗さん、06年に第2子長女・うたさん、07年に第3子次女・おとさん、09年に第4子三女・いろさん、16年に第5子次男・絢斗さんが誕生している。
