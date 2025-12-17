¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡ÛÀ¤³¦½÷²¦¡¦»³¸ý°«¤¬ÇòÀ±È¯¿Ê¡¡Ç¯´Ö½÷²¦·èÄêÀï¡¦½éÀï¤ÇµÜºêÍ§²Ö¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·èÀ©¤¹
¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º2025 ½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹ »³¸ý°«2-0µÜºêÍ§²Ö(17Æü¡¢Ãæ¹ñ)
¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤¬³«Ëë¤·¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½éÀï¤Çº£µ¨¤Î¥Ä¥¢¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¤Î»³¸ý°«Áª¼ê¤ÈÆ±9°Ì¤ÎµÜºêÍ§²ÖÁª¼ê¤ÎÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤¬ÂÐ·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤Ï¡¢³Æ¼ïÌÜÇ¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¾å°Ì8¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¡¢Ç¯´Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¡£2¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÁíÅö¤¿¤ê¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹Ô¤¤¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾å°Ì2¿Í¤¬¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥ÈÊý¼°¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤ÏÆüËÜ¤«¤é»³¸ýÁª¼ê¤ÈµÜºêÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¤³¦½÷²¦¤È¤·¤ÆÄ©¤à»³¸ýÁª¼ê¤ÏÂè1¥²¡¼¥à¡¢4-4¤ÎÆ±ÅÀ¤«¤é5Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤à¤ÈºÇ½ªÅª¤Ë21-14¤Ç¤³¤Î¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè2¥²¡¼¥à¤â»³¸ýÁª¼ê¤¬¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÅ¸³«¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢13-7¤«¤é½é½Ð¾ì¤Î19ºÐ¡¦µÜºêÁª¼ê¤¬5Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç1ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤³¤«¤é»³¸ýÁª¼ê¤ÏÀ¤³¦½÷²¦¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»6Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¿¤¿¤ß¤«¤±¡¢µÜºêÁª¼ê¤ò21-17¤Ç2¥»¥Ã¥ÈÏ¢¼è¡£ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ï»³¸ýÁª¼ê¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀª2¿Í¤¬¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×A¤Ë¤Ï¥Ä¥¢¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°6°Ì¤Î¥×¥È¥¥¥ê¡¦¥¯¥¹¥Þ¡¦¥ï¥ë¥À¥ËÁª¼ê(¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢)¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ç2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥ó¡¦¥»¥è¥óÁª¼ê¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦Âè1Àï·ë²Ì
»³¸ý°«2-0µÜºêÍ§²Ö
(21-14/21-17)