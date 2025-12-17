俳優の長濱ねる（27）が、美しいスタイルが際立つ姿を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】胸元露わな大胆オフショット＆話題の水着姿

これまでにも、美脚あらわなミニスカート姿や、胸元を大胆に見せた写真集のオフショットなどをInstagramで公開してきた長濱。

2025年6月18日の投稿では、フィンランドの海で撮影した色気あふれるビキニショットを披露し、「すごい…」「フィンランドでもやっぱりねるちゃんは野生児だった」などと話題になっていた。

12月16日の更新では、女性スタイルマガジン『GIANNA Another』のオフショットを投稿。タートルネックのトップスにロングスカート、ジャケットを合わせた姿を公開した。

インスタとXでオフショットを公開

また、同じ日に更新されたスタッフのXでも、スタイル際立つノースリーブワンピース姿などオフショットを複数枚披露している。

これらの投稿にファンからは、「スタイリッシュねるちゃん！」「最高に綺麗です」「衣装もヘアスタイルも ねるちゃんの笑顔もすべてステキ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）