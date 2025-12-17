BTSのリーダー・RMが31歳にして運転免許を取得した理由

再挑戦の末につかんだ成果だ。

BTSのリーダー・RM（31、本名キム・ナムジュン）が、31歳にして自動車運転免許を取得したことを明かした。

RMは12月16日、BTSのメンバーとともに行ったファンプラットフォーム「Weverse」でのライブ配信を通じて、「みなさん、私キム・ナムジュン、免許を取りました」と報告し、メンバーやファンから祝福を受けた。

この報告に対し、J-HOPEは「一回落ちたって噂があるけど？」と冗談交じりに指摘。RMはこれを素直に認め、「路上試験を2回受けたが、Uターンの時に中央線を越えた。ペイントが消えていた」と振り返り、「運転はできるけど駐車はできない。別で講習を受けないと」と正直に語った。

さらに、今になって免許を取った理由については、「自家用車を買うつもりはない。ただ、取ってみたかった」としたうえで、「自分のトラウマを克服したかった」と強調した。

同日、RMは自身のインスタグラムに「照顧脚下（しょうこきゃっか）」という言葉とともに車内でうつむいた様子の自撮り、普通自動車運転免許証を手にした写真を公開している。

「照顧脚下」とは「自分の足元を顧みよ」という意味の四字熟語で、「真理は外ではなく、自分自身の内に求めよ」という教えが込められている。

（写真＝RM Instagram）

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派でもある。BTSメンバーの中で最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクはBTSのデビューの経緯について「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。最年少メンバーのJUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。兵役のため2023年12月に入隊。2025年6月10日に除隊した。