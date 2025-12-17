【明太子･博多もつ鍋やまや】新業態 “おむすび専門店”福岡でオープン/ 辛子明太子や九州の名物具材を使用

やまやコミュニケーションズは12月24日、おむすび専門店「おむすびやまや マイング店」を、福岡県･博多駅構内の「エキナカキッチン」にオープンする。辛子明太子の製造販売や「博多もつ鍋やまや」を手がける同社初の業態となる。

米を店内で炊き上げ、有明産の海苔を使用。やまやの辛子明太子や鮭、梅といった定番の具材に加え、九州ならではの名物具材などを使ったおむすびを提供するという。

専用カップに辛子明太子などを詰められる、おむすび購入者向けのサービスも行う。また、店内飲食できるカウンターも設置する。

東京などでは多くのおにぎり専門店が存在するが、博多ではまだ多くない。地元の人や観光客に、「やまやの辛子明太子を最もおいしいかたちで提供できる場所をつくりたい」との思いから、オープンに至ったとしている。

また「おむすびやまや マイング店」のオープン日から、やまや公式アプリの来店スタンプが3倍貯まる記念キャンペーンを実施する。期間は2026年1月12日まで。

おむすびやまや マイング店(外観パースイメージ)

〈「おむすびやまや マイング店」概要〉

福岡県朝倉市で育てた自社米を使用。店内で米を炊き上げ、具材も店内で仕込む。有明産の海苔を採用し、食べる直前にパリッとした食感を楽しめるよう、別添スタイルで提供する。

店舗のコンセプトは、“やまやの辛子明太子と九州名物の具材のコラボレーションを楽しんでいただく”。

メニューでは例えば、「銀鮭めんたい風味」や「博多和牛〜明太醤油卵黄のせ〜」などのほか、「鹿児島名物豚みそ」、「大分名物とり天」といった商品も用意。おかかや梅などの定番商品も販売する。

おむすびメニュー(イメージ)

おむすびメニュー(イメージ)

工場直送のできたてめんたいを丸ごと1本使用し、注文に応じてその場で作る、特別仕様のおむすびも提供。めんたいのみの「ノーマル」、炙っためんたいに特製のめんたいチーズソースをかけた「炙りめんたいバターチーズ」、めんたいと魚フライ、めんたいマヨを組み合わせた「めんたいのり弁手巻き」の3種類を販売予定。

「できたてめんたいまるごと1本おむすび 炙りめんたいバターチーズ」(イメージ)

店内の冷蔵ショーケースには、168時間熟成辛子明太子やからし高菜を用意しており、おむすび購入者は、専用のカップに詰めて持ち帰りなどができる。

店内にカウンター席を設けるため、テイクアウトのほか、昼食･軽食などに使えるとしている。

おむすびやまや マイング店(外観パースイメージ)

【メニュー例(一部)】 ※価格はいずれも税込で表記。

◆おむすび

･銀鮭めんたい風味/440円

･とろさばめんたい風味/390円

･南高梅/390円

･おかか/390円

･上五島矢堅目の塩/290円

･鹿児島名物豚みそ/390円

･宮崎名物チキン南蛮〜めんたいマヨソース〜/390円

･大分名物とり天〜あおさ粉まぶし〜/390円

･やまやの岩海苔めんたい/390円

･やまやのうまだしあさりバター/390円

･博多和牛〜明太醤油卵黄のせ〜/590円

･うまだし鯛めし/390円

･できたてめんたいまるごと1本おむすび ノーマル/600円

･できたてめんたいまるごと1本おむすび 炙りめんたいバターチーズ/700円

･できたてめんたいまるごと1本おむすび めんたいのり弁手巻き/800円

◆汁物

･うまだし豚汁/300円

◆セット

･おむすび1個×うまだし豚汁/580円

･おむすび2個セット×うまだし豚汁/900円

･おむすび3個セット×うまだし豚汁/1,200円

※一部具材には追加料金がかかる場合がある。

〈店舗情報〉

【出店場所】博多エキナカ マイング エキナカキッチン(食品ゾーン)

【所在地】福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1博多エキナカ マイング1F

【営業時間】9:00〜21:00

【店休日】施設に準ずる

「おむすびやまや」ロゴ