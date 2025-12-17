ILLIT¡¢´Ú¹ñ¹¹ð¤ÎÁÞÆþ¶Ê¡ØALL FOR YOU¡Ù¤òÀµ¼°²»¸»¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª ²»¸»¤Î¼ý±×Á´³Û¤òÀÄ¾¯Ç¯µ¡´Ø¤Ë´óÉÕ
¡ÖÅÚ¤«¤é°é¤Ã¤¿»ä¤Î¿´¤Ï¡¢¹¤¤À¤³¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹â¤¯Èô¤Ö¡×¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤¿»í¤Î°ìÀá¤ò¼ÚÍÑ¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿CM¥½¥ó¥°¤¬¡¢12·î16ÆüÀµ¸á¡¢Àµ¼°²»¸»¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥í¥Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó´¶ËþºÜ¤Î³¤ÊÕSHOT
³Ú¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢ILLIT¤¬²Î¤¦¡ØALL FOR YOU¡Ù¤À¡£
½êÂ°¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÎBELIFT LAB¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ø°ìÈÖµ±¤¯¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§가장 빛날 너에게¡Ë¤Ï¡¢ILLIT¤¬ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶µ°é´ë¶È¡¦¥á¥¬¥¹¥¿¥Ç¥£¶µ°é¤Î¡Ö2027 MEGAPASS¡×¹¹ð¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£Åö½é¤Ï²»¸»¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Àè·î¡¢¹¹ð¤È¤È¤â¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÀµ¼°²»¸»²½¤òË¾¤àÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¥Ý¥Ã¥×¥Ð¥é¡¼¥É¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÆ±¶Ê¤Ï¡¢¡ÖÅÚ¤Ç°é¤Ã¤¿»ä¤Î¿´ ÀÄ¤¤¶õ¤Î¸÷¡×¡Ê2006Ç¯¡¦2017Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÂç¤¤Ê³¤¡¢¹¤¤¶õ¤ò»ä¤¿¤Á¤Ï»ý¤Ã¤¿¡×¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢ÎòÂå¤ÎÂç³Ø½¤³ØÇ½ÎÏ»î¸³¤Ë¤ª¤±¤ëÉ®À×³ÎÇ§Ê¸¸À¤ò²Î»ì¤È¤·¤ÆËÂ¤®¡¢¼õ¸³À¸¤Ë¸þ¤±¤¿²¹¤«¤Ê°ÖÏ«¤È´õË¾¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£½ö¾ðÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ëILLIT¤ÎÀ¡¤ó¤À½ã¿è¤Ê²ÎÀ¼¤¬³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¡¢¼õ¸³À¸¤Î¤ß¤Ê¤é¤º²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËILLIT¤Ï¡¢º£²ó¤Î²»¸»¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÄ¾¯Ç¯»Ù±ç¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£¡ØALL FOR YOU¡Ù¤Î²»¸»¼ý±×¤ÏÁ´³Û¡¢ÀÄ¾¯Ç¯ÀìÌçµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡ÖBTFÀÄ¤¤ÌÚºâÃÄ¡×¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£´óÉÕ¶â¤Ï¡¢³Ø¹»Ë½ÎÏ¤Ë¶ì¤·¤àÀÄ¾¯Ç¯¤Î¶µ°é¤ª¤è¤Ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥á¥¬¥¹¥¿¥Ç¥£¶µ°éÂ¦¤Ï¡¢¡Ö¡ØALL FOR YOU¡Ù¤¬¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÀÄ¾¯Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤³¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¡¢Îå¤Þ¤·¤ä°Ö¤á¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ILLIT¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤éÇ¯Ëö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ë¡£12·î19Æü¤Ë¤ÏKBS2¡Ø²ÎÍØÂç½Ëº×¡Ù¤ËMINJU¤¬MC¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï20Æü¤Ë¡ØThe 17th Melon Music Awards¡Ù¡¢25Æü¤Ë¡Ø2025 SBS²ÎÍØÂçº×Åµ¡Ù¤Ë´°Á´ÂÎ¤Ç½Ð±é¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë30Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÇTBS¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡¢31Æü¤Ë¤ÏNHK¡ØÂè76²ó ¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ç¯Ëö¤ò²Ú¤ä¤«¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þILLIT¤È¤Ï¡©
2023Ç¯6¡Á9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØR U Next¡©¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢YUNAH¡¢MINJU¡¢MOKA¡¢WONHEE¡¢IROHA¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¡ÊMOKA¡¢IROHA¡Ë¤ò´Þ¤àÂ¿¹ñÀÒ5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£HYBE»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î·ÝÇ½»öÌ³½êBELIFT LAB½êÂ°¡£¼«¼çÅª¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê°Õ»Ö¡ÊI WILL¡Ë¤ÈÆÃÊÌ¤Ê²¿¤«¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÂåÌ¾»ì¡ÊIT¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Çºî¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ëÀøºßÎÏ¤ò»ý¤Ä¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯3·î25Æü¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSUPER REAL ME¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£