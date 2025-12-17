◇ボクシング トリプル世界戦（2025年12月17日 両国国技館）

ボクシングで注目のトリプル世界戦が17日に行われる。WBA世界ライトフライ級王者・高見亨介が、WBO王者サンティアゴと対戦。勝利すれば帝拳ジム初の王座統一に成功する。また、WBA団体内のバンタム級王座統一戦に臨む堤聖也はノニト・ドネア戦を「準決勝」と表現し、通過点と強調するなど話題が目白押しだ。

そんなトリプル世界戦で華を添えるラウンドガールを務めるのが、吉田明加と神城朱里だ。

吉田はモデルもこなす女優。数多くのドラマや映画にも出演しており、所属事務所のサイトでは特技として「アクション（空手黒帯） 殺陣」などと記載している。多彩な面を持ち、自身のインスタグラムでは美脚が話題になったこともある。

また、神城は「Red Radiance（レッドラディアンス）」所属のタレント。1月のボクシング世界戦では、18歳の現役女子高生アイドルとしてラウンドガールを務めて、話題にもなった。

2人ともスラっとした体形で、笑顔が素敵な女性。世界戦と同時に話題を集めそうだ。

2人は今年1月の「WHO’S NEXT DYNAMIC GLOVE on U-NEXT Vol.28」や、7月のトリプル世界戦「U−NEXT BOXING.3」にもラウンドガールとして参加している。