女子ゴルフの脇元華（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が、１６日に都内で行われたＪＬＰＧＡアワードのドレスアップ撮影に深くスリットが入ったブラックドレスで登場した。

大人の色気を漂わせながらポーズ。カメラマンのリクエストに応えて深いスリットから美脚をのぞかせ、ゴルフコースでは見せない妖艶さを漂わせた。

５６人のアワード受賞者が、お気に入りの衣装でドレスアップ撮影に臨んだ。バシッと決まったスーツ姿もいれば、華やかなドレス姿もいる。過去にはあでやかな着物姿もいたが、衣装選びにもそれぞれのテーマや個性が出ていておもしろい。深くスリットが入ったブラックドレスは、心身ともに自信がなければ着られないだろうし、強い意気込みを感じさせた。

先月の伊藤園レディースで悲願の国内ツアー初優勝を達成。人気と実力を兼ね備えた選手だけに、初勝利を弾みに今後さらに輝きを増すにちがいない。昨年は河本結が深くスリットが入ったドレス姿で“あねご肌”を披露。今季は２勝を挙げ国内ツアーを多いに盛り上げた。

河本よりも一つ年上の“あねご肌”の脇元が、来季は国内ツアーを盛り上げる番だろう。飛躍への思いの深さが、スリットに表れていた。（デイリースポーツ・開出牧）