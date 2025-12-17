京都アニメーションをかたる偽サイト複数確認　公式が注意喚起

京都アニメーションは12月16日、同社名を使用した不審なホームページが複数確認されているとして、公式サイト上で注意喚起を行いました。

発表によると、確認されているホームページはいずれも京都アニメーションとは一切関係のないもので、同社名を用いることで利用者に誤認を与えるおそれがあるといいます。不審な点に気付いた場合には、閲覧しているホームページのアドレスを必ず確認するよう呼びかけています。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

京都アニメーションが運営している公式ホームページのアドレスは「https://www.kyotoanimation.co.jp」であり、これ以外のURLを使用したサイトについては注意が必要です。

同社はすでに捜査当局と連携し、厳正な対応を取っていることも表明しています。

■ 巧妙化する企業なりすましサイトの実態

近年、企業名や著名な団体名をかたる偽サイトによる被害が相次いでいます。公式サイトを装ってキャンペーンや採用情報を掲載し、個人情報の入力や不審な外部サイトへの誘導を行うケースのほか、金銭の支払いを求められる事例も存在しています。

中には、正規サイトと見分けがつきにくいURLやデザインを用いるものもあり、近年は公式サイトのデザインや説明をそのままコピーした「本物そっくりの偽サイト」も増えています。外見上は本物と区別しづらく、被害に遭った場合でも、発覚までに時間がかかるケースは少なくありません。

こうした状況を受け、各企業が注意喚起を行う動きが広がっており、利用者側にも、URLを確認することに加え、公式サイトや公式SNSに自らアクセスして情報を確認するなど、公式発表との照合を行う慎重な行動が求められています。

＜参考・引用＞

京都アニメーション「当社名を使用した不審なホームページにご注意ください」

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025121707.html