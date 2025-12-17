山形県で「外国人観光客にすすめたい温泉地」ランキング！ 2位「銀山温泉」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
最近の訪日旅行ブームで、外国人観光客が日本を巡る姿を目にする機会が増えました。特に寒さが増すこの季節、温泉のような、日本ならではの心温まる体験は最高の思い出になるはずです。
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、外国人観光客にすすめたい温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、山形県で「外国人観光客にすすめたい温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「日本人でもあこがれる街並みをぜひ見てほしい」（50代女性／埼玉県）、「川沿いに木造の温泉旅館が軒を連ねる、ノスタルジックな美しい街並みが最大の魅力です」（60代男性／香川県）、「大正ロマンの雰囲気が漂う温泉街で、レトロな建物や石畳の街並みが外国人観光客に人気だと思うから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
回答者からは「冬の蔵王の樹氷などを観光しみながら、温泉も楽しんでもらえると思うから」（50代女性／静岡県）、「スキーと温泉で日本の癒しにハマってほしいから」（30代女性／埼玉県）、「蔵王や大鳥居の眺望など温泉以外にも楽しいから」（40代女性／青森県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、外国人観光客にすすめたい温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、山形県で「外国人観光客にすすめたい温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：銀山温泉／75票山形県尾花沢市にある銀山温泉は、大正時代から昭和初期にかけて建てられた木造旅館が立ち並ぶ、ノスタルジックな温泉街です。特に雪が降る時期の景観は幻想的で、日本の「古き良き温泉街」の雰囲気を体験できる点が、外国人観光客に強くアピールできると評価されました。
回答者からは「日本人でもあこがれる街並みをぜひ見てほしい」（50代女性／埼玉県）、「川沿いに木造の温泉旅館が軒を連ねる、ノスタルジックな美しい街並みが最大の魅力です」（60代男性／香川県）、「大正ロマンの雰囲気が漂う温泉街で、レトロな建物や石畳の街並みが外国人観光客に人気だと思うから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
1位：蔵王温泉／79票山形市にある蔵王温泉は、強酸性の硫黄泉で知られる歴史ある温泉地です。冬にはスキーや「樹氷」観光ができ、温泉とアクティビティを組み合わせた体験ができる点が、外国人観光客に最もすすめたいと支持されました。特に樹氷の存在が、日本のほかの温泉地にはないユニークな魅力と評価されています。
回答者からは「冬の蔵王の樹氷などを観光しみながら、温泉も楽しんでもらえると思うから」（50代女性／静岡県）、「スキーと温泉で日本の癒しにハマってほしいから」（30代女性／埼玉県）、「蔵王や大鳥居の眺望など温泉以外にも楽しいから」（40代女性／青森県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)