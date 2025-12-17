「ビジュ爆発してる」TWICE・モモ、美デコルテ際立つキャミ姿！ 「めっちゃカッコ綺麗なんだけど」
韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは12月17日、自身のInstagramを更新。キャミソールを着用した姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】TWICE・モモの美デコルテ際立つキャミ姿
ファンからは「かわいいいい」「めっちゃカッコ綺麗なんだけど」「ビジュ爆発してる」や「ヘアスタイルめっちゃ好きです！」「ふわふわヘア可愛い」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ふわふわヘア可愛い」モモさんはタイ語で「ありがとう」とつづり、6枚の写真を投稿。ブラウンのキャミソールと黒いタイパンツを着用した姿です。キャミソールからはデコルテが見えており、その美しさが際立っています。また、ふんわりとしたヘアスタイルも新鮮ですてきです。
ベアトップ姿も披露9日の投稿では、グレーのベアトップを着用した姿を披露したモモさん。こちらでも美しいデコルテが見えています。ファンからは「本当眼福です」「宝石のように美しい」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
