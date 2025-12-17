12月31日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）の、ゲスト審査員が発表された。

今回発表されたのは、プロ車いすテニス選手の小田凱人、俳優の髙石あかり、仲野太賀、松嶋菜々子、声優の野沢雅子、プロサッカー選手の三浦知良、文芸評論家の三宅香帆ら7名。

本番組における紅組／白組の勝敗は、テレビ視聴者の“視聴者審査員”、NHKホール観覧者の“会場審査員”、今回発表された“ゲスト審査員”による投票にて決定。視聴者審査員で投票数が多かったほうに1ポイント、会場審査員で投票数が多かったほうに1ポイント、ゲスト審査員で投票数が多かったほうに1ポイントが加算され、2つ以上のポイントを獲得した組が優勝となる。

また視聴者投票は、テレビ1台あたり最大5票を投票できる。票の数はテレビの視聴時間に応じて増え、放送を視聴し始めたら1票獲得。その後、5分連続視聴を10回達成するごとに票が増えるとのこと。全対戦終了後の投票時間中、テレビのリモコンボタンで選んだ組に票が入り、手持ちの票を分割して投票することも可能。総合テレビのほか、BSP4K、BS8Kで視聴している場合も投票へ参加できる。詳細は公式ホームページへ。

（文＝リアルサウンド編集部）