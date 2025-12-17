ソフトバンクの庄子雄大内野手（23）が17日、来季の目標にスタメン20試合を掲げた。

神奈川大からドラフト2位で入団したルーキーイヤーの今季は26試合に出場し打率2割3分5厘、2打点、1盗塁。ただスタメンは3試合にとどまった。「途中から出ることも大事な役割」と認めた上で「今年は1軍だとベンチで試合を見る時間が長かった。やはり試合に出て活躍したい気持ちをずっと強く思っている」と掲げた数字に込めた思いを語った。

小久保裕紀監督は、遊撃を今宮健太と野村勇を軸に構想。同じポジションを狙う庄子は「悔しさはあまりない。今宮さんと野村さんと勝負するのはもちろん、まずは自分の実力をしっかり受け止めて、自分に勝つ気持ちでやらないといけない」と強調。「他の人の結果を見ている余裕はない。まずは自分がレベルアップすることが一番レギュラーに近づく」と意気込む。

この日は福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、100万円増の年俸1300万円でサイン。守備力を上げるため、今宮に弟子入りする自主トレでは「いろんな引き出しを持っている方。何かしら吸収したい」と前を向いた。（金額は推定）（浜口妙華）