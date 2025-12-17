¡Ö³Ø¹»¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤Ç°ìÀ¤É÷óÓà¸ø¼°¤ÈÆð¼°á´ñÀ×¤ÎÁø¶ø¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡ÖÎáÏÂ¤Ë¥Ñ¡¼¥¯¤È¥Þ¡¼¥¯¤ò¸«¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¤¦¤½¤ä¤ó¾Ð¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¥¢¥Û¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¤½¤¦¤À¤è¥¢¥Û¤À¤è¡Á¡ª¡×
¡¡²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öglobe¡×¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´ñÀ×¡ª¡©Æ±¤¸»õ°å¼Ô¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¡ ww¡×¤È¤·¤Æ1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤½¤³¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤ËTBS·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö³Ø¹»¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡ÖÆð¼°globe¡×¤Îà¥Ñ¡¼¥¯¥Þ¥ó¥µ¡¼á¡£¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤È¥Ñ¡¼¥¯¥Þ¥ó¥µ¡¼¤Îà´ñÀ×¤ÎÁø¶øá¤ËSNS¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤½¤ä¤ów¤ª¤â¤í¤¹¤®¡×¡Ö¤½¤Î»õ°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥Þ¡¼¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤È¥Ñ¡¼¥¯¥Þ¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤Î¥«¥ë¥Æ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Í¡ª´Ö°ã¤¨¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤½¤¦¤À¤è¥¢¥Ã¥Û¤À¤Ã¤è¡Á¤Ã¤Æ½ñ¤³¤¦¤È¤·¤¿¤éËÜ¿Í¤¤¤¿wwwww¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¸«¤¿½Ö´Ö¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÎáÏÂ¤Ë¥Ñ¡¼¥¯¤È¥Þ¡¼¥¯¤ò¸«¤ì¤ë¤È¤Ï¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡