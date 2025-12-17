ノーベル生理学・医学賞を受賞した坂口志文大阪大学・特別栄誉教授が17日、スウェーデンから帰国し、授賞式での思い出や基礎科学への支援の呼びかけを語りました。

大阪大学の坂口志文特別栄誉教授は「免疫学最後の大発見」とも評される、自らの体を攻撃しないように、免疫細胞を監視、制御する「制御性T細胞」を発見したことによりノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

坂口特別栄誉教授は17日、授賞式が行われたスウェーデンから帰国し羽田空港に集まった報道関係者の取材に応じました。

授賞式前の取材では、受賞の実感がないと語っていた坂口特別栄誉教授ですが、スウェーデン国王からメダルを受け取り、会場から拍手をもらったことは感慨深いものがあったということです。また、スウェーデン国内を講演してまわった際の移動の機内では、機長から坂口特別栄誉教授が乗っているというアナウンスがあり、乗客らから祝福されたことなどを通して受賞の実感がわいたと振り返りました。

そして、「ノーベル賞を見てわかるように、最初に誰がやって、どれくらい広い、深い意味をもったかということが評価されるが、基礎科学というのは地道な、長い期間に渡る支援、本当に重要な発見はそういうものの中からしか出てこないと思う。私たちが今回受賞したことが話題になって理解が進めば良いと思う」とあらためて基礎科学への支援を呼びかけました。

また、今後の研究については、がんや免疫病など実際に人の病気の治療に早く達することができるかが課題と思っていると語っています。