土屋太鳳の近影に反響「本当の店員さんみたい」 プライベートの自宅キッチン事情＆年末大掃除も語る【インタビュー】
俳優・土屋太鳳が出演するタカラスタンダードの新CM「初めてのリフォーム・見学」篇・「初めてのリフォーム・相談」篇の放送が18日から始まった。
【動画】「ご安心ください！」 土屋太鳳の新CM、インタビュー
新CMは、ショールームアドバイザーとして7年目を迎えた土屋のもとに、2度目の出演となる宮崎美子が友人の久保田磨希を連れて来店するストーリー。経験者の宮崎が、ノリノリで久保田さんの相談に乗る姿や、土屋が頼もしくアドバイスする様子など、リフォームの不安を“楽しく解消”する姿が描かれる。
撮影では、土屋が「ご安心ください！」とベテランアドバイザーらしい頼もしい姿を披露し、宮崎が「本当の店員さんみたい」と反応する場面も。また、演技の枠を越えて、宮崎や久保田が実際にアドバイザーへ質問する“リアル商談タイム”も発生し、カタログを見比べながら「これいいですね〜！」「こういう場合はどうなるんですか？」などと盛り上がった。
■土屋太鳳、宮崎美子、久保田磨希インタビュー
――今回は昨年と同じ宮崎美子さんとのご共演CM、お友達に久保田磨希さんが新しく参加となりました。CM撮影はいかがでしたか？
【土屋】 宮崎さんも久保田さんもパワフルな空気をまとわれていて、和気あいあいってこういうことなんだなと感じながら、リラックスして撮影できました。
――宮崎さんは昨年ショールームを体感されて、とても良かったのでお友達を連れてきたという役柄です。2年目を迎えていかがでしたか？
【宮崎】 去年初めてきた時に、あれやこれや見て回って、その説明が頭の中に残っていたので、今回のCM設定がすごくピッタリだなと思いました。
――アドバイザーとしては7年目のベテランとなりますが、7年目を迎えた感想をお聞かせください。
【土屋】 ね！7年目ですって！（笑）
【宮崎＆久保田】 すごいです（笑）
【土屋】 成長も感じられる年月とともに「まだまだこれからだぞ！」というような年月だなとも感じていて、私が23歳のときに初めてアドバイザーとして出演させていただいたんですけど、実際に働いている入社7年目の方とは同期になりますので、ぜひ同期会に私も呼んでいただけたらなと思います！（笑顔）
――久保田さんから見てベテランアドバイザー土屋さんはいかがでしたか？
【久保田】 私はCMを見ていたので、CMの世界観と現実が混同するというか、ベテランアドバイザーの土屋さんに本当に質問している気持ちにさせてもらって、自然にこの場にいさせてもらってこんなに気持ちのいい現場ってあっていいのかなって思うくらい、自然にいることができました。
――今回のCMは、宮崎さんが“初めてリフォームをしたいけどリフォームのことが分からない”友人の久保田さんを連れてきて、アドバイザー土屋さんに相談し、リフォームの不安を解消していただくという内容となります。今リフォームするなら、一番気になるところはどこですか？
【土屋】 お風呂とかもあるのですが、今のキッチンがすごく狭くて、使いやすい小ささだといいんですけど、ちょっと使いにくい小ささなので、少し広くしたいなというのと、小さくてもいいからアイランドキッチンみたいにしたいなって思っています。
―― 「初めてのリフォームだから」という土屋さんのセリフも登場しますが、今年初めて挑戦したことで、だれかに相談したこと、これから挑戦したいけどだれかに相談したいことなどありますか？
【土屋】 姉と弟との三人兄弟なんですけど、今年初めて三人で朗読劇を作ったんです。演出の方も入っていただいて、動きとか本読みとかしていて、「あ！これ小さいころ、皆でやっていたことだ〜」と思って、結構厳しいダメ出しを私がみんなにして（笑）。ただ、一生懸命になってくるとちょっと兄弟喧嘩みたいになっちゃって、「あれ、もしかして私も全然大人になってないのかな？」と思いはじめて。ぜひ、お二人には大人になることを教えていただけないかなと思います。
【久保田】 難しい（笑）。家族や近しい間柄ほど、なかなか大人になれない気がします。
【宮崎】 家族だと遠慮なく言い合っちゃう。ここまで言っちゃダメだと思いながらも超えちゃうの。でもそれが家族ですよね。
【土屋】 それでいいんですかね？元気をいただきました（笑）。ありがとうございます。
――今回のCM ではショールーム経験者の宮崎さんが友人の久保田さんを連れてくる設定です。友達や家族にこれはオススメしたい！と思うものはありますか？
【土屋】 タカラスタンダードさんでいうと「ホーロー」はおすすめしたいですね。落書きできたり、磁石を貼れたり絵を飾れたりすると、自由度が増すじゃないですか。ぜひホーローはおすすめしたいと、私もホーローにしたいと思いました。
【宮崎】 私も今日（きょう）ホーローの壁にすごく惹（ひ）かれました。
――ご自宅の“年末大掃除”、どこから始めますか？そして常に綺麗な状態を保つために「ここをリフォームしたい！」などご自身のこだわりポイントはありますか？
【久保田】 キッチンまわりから始めると掃除をしなければいけない、換気扇（の汚れ）を見たくない感じになってしまう（笑）。なので、今年こそは換気扇を綺麗にしたいです。希望です（笑）。でもキッチンまわりがちょうどリフォームしてもいいかなという築年数なので、今日はパンフレットをたくさん持って帰ろうと…思っています。（笑顔）
【宮崎】 私も始めるとしたらキッチンまわりですね。一番使うところだし、綺麗になっていて気持ちのいいところだしね。
【土屋】 私はベランダです。ベランダの隅っことか、なかなか外で掃除できないじゃないですか、意外に手のつかなそうなところから、もしかしたら手をつけそうな気がします。あとはお風呂もリフォームしたい！
――2025年やり残したことや、2026年こそは挑戦したいことなどありますか？
【宮崎】 今年は、ジャガイモを植えようとして植えられなかったんです。ジャガイモって何にでも使えて、そんなに手間もかからなそうですよね。春に植えようと思っていながら忙しくて忘れちゃったので、来年の春はジャガイモを植えたいです。
【土屋】 今年舞台をしていて、舞台のグッズを私も購入させていただいて、その整理が全然できていなくて。買ったはいいけど飾れてもいないし、なのでやり残したことといえばグッズの整理かなと。来年こそは、小さくてもいいから朝ドラの舞台になった能登で小さな舞台をやりたいなと思います。今年固めた朗読劇を持っていって、お子さんたちをはじめ、いろいろな方々に観ていただいて、小さな希望を感じていただけたらと思います。
