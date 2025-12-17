プリンセス天功の埋蔵金を超能力で発掘へ “全国6ヶ所に眠る”“1ヶ所20億円以上”ともウワサも
都市伝説系YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』（ABEMA）が、16日に放送した。番組のラストでは、イリュージョニストのプリンセス天功が過去に埋めたとされる“埋蔵金”を、生放送で発掘する前代未聞の挑戦が発表された。
【写真】プリンセス天功、ギャラが「油田」だった衝撃パーティー
同番組は、Naokimanのもとに都市伝説好きの著名人が集まり、真偽不明の噂や不思議な話題を“愛と浪漫”をもって語り合うエンターテインメントショー。YouTubeチャンネル登録者数累計380万人超を誇るNaokimanならではの視点で、話題のニュースや都市伝説を掘り下げてきた。
番組のラストでは、プリンセス天功の埋蔵金を超能力で発掘できるのか挑戦を続けている「プロジェクトE」より、12月30日に生放送で埋蔵金発掘に挑むことが発表された。
『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2 超能力で埋蔵金発掘＆2026年大予言SP』と題した本放送では、“全国6ヶ所に眠る”“1ヶ所20億円以上”ともウワサされる“プリンセス天功の埋蔵金”を、選ばれたエスパーたちが掘り当てにいく。さらに一足早く“2026年に起こること”を大胆に予測する大予言SPも実施する。
そんなSP生放送に向け、来週12月23日には、日本に超能力ブームを巻き起こした世界的超能力者ユリ・ゲラーにアドバイスをもらう「埋蔵金直前SP」を放送する。果たしてプリンセス天功も認めた5人のエスパーが超能力でたどり着いた場所とは。そして埋蔵金は見つかるのか。
