元大阪府知事で元日本維新代表の松井一郎氏が１７日、ＭＢＳ夕方ニュース情報番組「よんチャンＴＶ」に出演。番組では高市早苗首相の台湾発言で中国が猛反発している問題を特集した。

中国によるさまざまな制裁行為として、自衛隊機へのレーダー照射、日本への渡航・留学自粛、日本関連のイベント中止、パンダの返還期限が迫るも新パンダの貸与なしなどがパネルで紹介された。

松井氏は「中国も日本と国交断絶しようとか完全撤退しようというところまではやってない」と指摘し、「パンダはね、もうネットで見とけばいいんだから」と語った。

周囲が「いやいや、いてほしいと思ってるパンダファンも多い」とフォローを入れる中で、松井氏は「いてほしいけど、パンダと引き換えに外交や防衛を全て譲るわけにはいきませんから」と語った。

高市発言について「完全に間違ったと思った時は、すぐに謝る。自分の信念として国民のためになるという発言なら、徹底的に国民に丁寧に伝えていくべきだと思います」と述べた。

今回の高市発言によってプラスはあったかと聞かれると「中国が外交防衛上、非常に危険な、付き合い方を間違えると日本の安全保障に関わることを国民の皆さんに知らしめたところでは」と語った。