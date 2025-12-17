東京スカイツリータウンは、2026年1月1日より3日にかけて商品を詰め合わせた福袋や特別企画福袋の販売を行なう。

年始シーズンに合わせて東京スカイツリータウンの各店舗では福袋が販売。さらに、とうきょうスカイツリー駅の1日駅長体験が抽選であたる特別企画福袋の販売も実施される。

特別企画福袋

1世界のビール博物館 presented by 東武鉄道：とうきょうスカイツリー駅1日駅長体験付き、世界のビール博物館 鉄道コラボコース

「世界のビール博物館 鉄道コラボコース」を注文した人限定で、とうきょうスカイツリー駅1日駅長体験に抽選で4組を招待。制服を着て、ホームで発車合図や駅業務などを体験できる。

価格：15,000

場所:イーストヤード 7階

販売期間:2026年1月1日～3日(土)

※実施日は、2026年2月15日(日)、 2026年2月22日(日)の2日間

※駅長体験のご参加は、小学生以下のお子さまご本人様のみ。詳細は東京ソラマチ公式HPをご確認ください。

※1組につき、親御様1~2名、お子さま1名にご参加いただけます。

Series the Sky presented by 東武鉄道：中華ディナーコースをお食事でチャンス!スペーシア X特別貸切運行にペアでご招待!

お正月ディナープレミアムコースをご注文の方の中から抽選で4組8名を招待。特別貸切運行のスペーシアXに浅草駅から乗車、北春日部駅までの36分間をコックピットスイートまたはコックピットラウンジ楽しめる。

価格：22,800円

場所:イーストヤード 31階

応募期間:2026年1月1日～3日(土)

※実施日時は、2026年2月1日(日)浅草駅17:50発となります。

※復路として、特急スペーシアの個室特急券付き

元祖食品サンプル屋：職人の気まぐれハンバーガー

価格：110,000円

場所:イーストヤード 4階/数量:限定3個

販売期間:2026年1月1日(木・祝)～3日(土)

ロフト

価格：3,300/5,500/11,000円

場所:イーストヤード 3階/数量:先着65セット

販売期間:2026年1月1日(木・祝)～3日(土)

福袋

1たまゆら バイ アナヒータストーンズ 天然石アクセサリー、雑貨類詰め合わせ

価格：2,000～50,000円

ソラマチ店限定オリジナルアクセサリーやお清めミストが入った2026年開運福袋。

場所:イーストヤード 1階/数量:数量限定(4種)

SKYTREE SHOP 東京スカイツリーオフィシャルショップ商品の詰め合わせ

価格：5,500/11,000円

東京スカイツリーオリジナル商品の詰め合わせ。おみやげにぴったりな福袋と、普段使いできる福袋。

場所:タワーヤード 5階

※写真は5,500の福袋。

願 願いの招き猫、賽銭箱などの金招開運7点セット

価格：5,500円

新年の福を招く特別福袋。人気商品に加え、御饌パフェを楽しめるチケット付き。

場所:イーストヤード 4階/数量:数量限定

※金招開運5点セットもございます。

船橋屋 干支最中(午)とお守りのセット

価格：2,250円

午を使った縁起の良い最中で、大納言あずき餡とパリッと香ばしい最中皮が特徴。福袋限定でお守りとセットで用意。

場所:タワーヤード 2階/数量:限定30個

蟻月 テイクアウト用もつ鍋(2人前)と、お取り寄せ商品のセット

価格：5,000円

自宅で気軽に楽しめるテイクアウトもつ鍋と蟻月謹製 無着色辛子明太子など取り寄せで人気の商品の詰め合わせ。

場所:イーストヤード 31階/ 数量:数量限定

※写真の明太子はランダムでいずれか1つ。

すみだ水族館

年ペンギン「はっぴ」のチェキ付き福袋/2025年生まれのペンギン赤ちゃん「あられ」「つづみ」のチェキ付き福袋

価格：3,300/5,500円

グッズ詰め合わせにペンギンチェキ&館内カフェで使える商品券付き。

場所:ウエストヤード 5階/数量:限定 計100個(2種)

※写真のグッズの中から金額に応じて6～7点。