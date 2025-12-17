¡Ø¹ÈÇò¡Ù¥²¥¹¥È¿³ºº°÷7¿ÍÈ¯É½¡¡¥«¥º¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¢ÌîÂô²í»Ò¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤é
NHK¤Ï17Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù(12·î31Æü19:20¡Á23:45 ¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê)¤Î¥²¥¹¥È¿³ºº°÷7¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿³ºº°÷¤Ë·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®ÅÄ³®¿Í(¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê)¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê(ÇÐÍ¥)¡¢ÃçÌîÂÀ²ì(ÇÐÍ¥)¡¢ÌîÂô²í»Ò(À¼Í¥)¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò(ÇÐÍ¥)¡¢»°±ºÃÎÎÉ(¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê)¡¢»°Âð¹áÈÁ(Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ²È)¡£
¹âÀÐ¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥Ìò¤òÌ³¤á¡¢ÃçÌî¤Ï2026Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¤ò±é¤¸¤ë¡£¾¾Åè¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¿ó¤ÎÊì¡¦ÅÐÈþ»Ò¤ò±é¤¸ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢º£Ç¯¤ÎÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯(Âè64²ó)¡¢2015Ç¯(Âè66²ó)¡¢2019Ç¯(Âè70²ó)¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯(Âè74²ó)¡¢2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯(Âè75²ó)¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
