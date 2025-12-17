豚こま肉でこの豪華さ！クリスマスに作りたい『ホワイトポークストロガノフ』が簡単すぎ
お手ごろな豚こま肉で作れるのに、ごちそう感たっぷりの『ホワイトポークストロガノフ』。
牛乳×酢で生まれるやさしいとろみが具材を包み、オイスターソースをそっと忍ばせることで、まろやかな深みが加わります。ひと口食べると思わず「おっ」と声が出るおいしさですよ。
『ホワイトポークストロガノフ』のレシピ
材料（2人分）
豚こま切れ肉……200g
玉ねぎ……1/2個（約100g）
まいたけ……1パック（約100g）
にんにくのみじん切り……小さじ1
小麦粉……大さじ2
バター……20g
〈A〉
牛乳……1カップ
酢……大さじ1
オイスターソース……大さじ1
〈パセリバターライス〉
温かいご飯……どんぶり2杯分（約400g）
ドライパセリ……小さじ2
バター……10g
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
玉ねぎは幅2cmのくし形に切る。まいたけは食べやすい大きさにほぐす。豚肉は小麦粉大さじ1をまぶす。
（2）煮る
フライパンにバター、にんにくを入れて中火で熱し、香りが立ったら（1）の豚肉と野菜を加える。残りの小麦粉大さじ1をかけて2分ほど炒め、水1カップを加えてふたをし、5分ほど煮る。ふたを取って〈A〉を加えて混ぜ、とろみがついたら火を止める。
（3）パセリバターライスを作り、仕上げる
パセリバターライスの材料は混ぜて器に盛り、（2）をかける。
おなじみの食材なのに、食卓が一気に華やぐこと間違いなし。クリスマスやハレの日にも、そっと特別感を添えてくれますよ。
教えてくれたのは…
しらいのりこ（ごはん同盟）シライノリコ
料理家
料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。
（『オレンジページ』2025年12月17日号より）