豚こま肉でこの豪華さ！クリスマスに作りたい『ホワイトポークストロガノフ』が簡単すぎ

お手ごろな豚こま肉で作れるのに、ごちそう感たっぷりの『ホワイトポークストロガノフ』。

牛乳×酢で生まれるやさしいとろみが具材を包み、オイスターソースをそっと忍ばせることで、まろやかな深みが加わります。ひと口食べると思わず「おっ」と声が出るおいしさですよ。

『ホワイトポークストロガノフ』のレシピ

材料（2人分）

豚こま切れ肉……200g

玉ねぎ……1/2個（約100g）

まいたけ……1パック（約100g）

にんにくのみじん切り……小さじ1

小麦粉……大さじ2

バター……20g

〈A〉

牛乳……1カップ

酢……大さじ1

オイスターソース……大さじ1

〈パセリバターライス〉

温かいご飯……どんぶり2杯分（約400g）

ドライパセリ……小さじ2

バター……10g

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

玉ねぎは幅2cmのくし形に切る。まいたけは食べやすい大きさにほぐす。豚肉は小麦粉大さじ1をまぶす。

（2）煮る

フライパンにバター、にんにくを入れて中火で熱し、香りが立ったら（1）の豚肉と野菜を加える。残りの小麦粉大さじ1をかけて2分ほど炒め、水1カップを加えてふたをし、5分ほど煮る。ふたを取って〈A〉を加えて混ぜ、とろみがついたら火を止める。

（3）パセリバターライスを作り、仕上げる

パセリバターライスの材料は混ぜて器に盛り、（2）をかける。

おなじみの食材なのに、食卓が一気に華やぐこと間違いなし。クリスマスやハレの日にも、そっと特別感を添えてくれますよ。

しらいのりこ（ごはん同盟）シライノリコ 教えてくれたのは… 料理家 料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2025年12月17日号より）