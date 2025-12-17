【前後編の後編／前編を読む】 美貌の先輩がストーカーに豹変 尾行、番犬に毒餌、怪文書…男子高校生が受けた異常な「つきまとい行為」とは

これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、語り部としても活動する川奈まり子が世にも不思議な一話をルポルタージュ。

地元の有名高校に入学し、英語研究会に入った利幸さん（仮名）は、同級生のA子と、美人だが暗い雰囲気のB先輩の2人から告白される。A子と交際することに決めた利幸さんだったが、これを機にB先輩はストーカー化してしまう。後を付け回すことからはじまった嫌がらせは、徐々にものを荒らすなどエスカレートし、注意を受けたB先輩は退学した。その後、利幸さんとA子は上京し、大学へ進学。交際を続けたがそろって帰省した際の電車内で、A子は「女子トイレを出たらB先輩が立っていた」と言う。だが、母は利幸さんに「実はBさんはずいぶん前に亡くなった」と明かすのだった……。

いつもはときめくA子からのメッセージ。数字の羅列に込められた意味は…

＊＊＊

「えっ？」

「高校を中退した直後だったそうよ。ご自宅で自殺されてしまったんですって」

「自殺？ 本当に？」

「……信じられないよね。最近、あんたの１つ上の学年にお子さんがいた方と知り合って、高校時代の想い出をいろいろ話しているうちに、同じ学年の女子生徒が3年の2学期に退学してすぐに自殺したとおっしゃるじゃない！ 高三で退学する子なんてあんまりいないでしょう？ だから、もしやと思って『その生徒さんは英語研究会のBさんですか？』と訊いたら『ご存じでしたか』ですって」

「じゃあ、何かの間違いではなくて……？」

「伝聞だけど、たぶん……。1年生の頃からBさんと親しかった生徒さんが親御さんから連絡を受けてお葬式に出られたそうよ。表向きは急病で死んだことにしていたけれど、お葬式のときにお母さんが取り乱して『うちの娘は首を吊って自殺したんです！』って叫んじゃったんだって。それで、だんだん噂が広まって、そのうち私に話してくれた人のお子さんの耳にも入ったみたい。そうしたら、その子は『おもしろおかしく噂していいようなことではないから』って、Bさんのお葬式に参列された生徒さんに事の真偽を問い質したんですって……。そしたら、本当だったみたい。一昨年の秋にお葬式をあげたけれど、四十九日や何かの報せはBさんと仲良しだった子も受け取っていなくて、お墓がどこにあるかわからないし、Bさんの家族はどこかに引っ越して、連絡が取れなくなってしまったのですって」

父は利幸さんに「俺は、余計なことを話すなとお母さんに言ったんだけどな……。気にする必要はないぞ。何も悪いことはしていないんだ。おまえのせいじゃないよ」と言った。

他人の空似

そんなふうに慰められても、気にならないわけがない。



利幸さんはB先輩が自死した時期に違和感を覚えて、背筋が凍る思いがしていた。



あの「✕」で彼の名前を潰してあった怪文書が届いたのは、去年の4月だ。



母の話が本当なら、B先輩が自殺したのは前年の秋なのだから、あれをポストに入れたのはB先輩ではなかったということになる。

その後も続いたB先輩によるつきまといや、それに、なんと言っても今日A子が特急電車の車内で鉢合わせしたことの説明もつかなくなってしまう。

――いや、やはり今日の電車での一件は、A子が人違いをしただけか？

B先輩が実はとっくに死んでいたのだと知ったら、A子も恐がるだろう。

彼はそう思ったが、その日の深夜、家の固定電話の子機を使って電話で彼女と会話するうちに、つい、母から聞いたことを打ち明けてしまった。

案の定、A子は怯えて「そんなはずがない！ 信じられない！」と叫んだ。

「じゃあ、私が今日見たのは、やっぱり他人の空似だったのね？ でも今までもいろいろあったでしょう？ どれも、やったのはB先輩じゃなかったって言うの？」

「僕にも、わからないよ。100パーセント死んだと決めつけるのもどうかと思うし」

「……もしもB先輩が亡くなっていたとして、しかも他に犯人がいなかったら……私の勘違いでもなかったとしたら……電車で遭ったのはB先輩の幽霊？」

49106

その直後、電話の向こうでA子が悲鳴をあげた。次いで、ガタガタと椅子や机を鳴らして立ち騒ぐような物音が続いた。

「どうした！？」「大丈夫！？」と彼は訊ねたが、途端にブツッと通話が途切れた。

いてもたってもいられない気持ちで、彼は再び使っていた子機から電話を掛け直した。

すると、大人の男の声が「はい」と電話に出た。A子の父親だと直感して、咄嗟に切りそうになったが、「どちらさまですか？」と訊ねられて思い直した。

会話の途中で悲鳴をあげて電話を切ったので心配して掛け直したのだと正直に弁明したわけである。



すると相手は「娘のようすを見てきます」と言って電話を保留にし、5分と経たずに戻ってきて、こう言った。

「蒲団で寝ていましたよ。あなたもそろそろお休みになった方がいいんじゃないですか」

ちなみに利幸さんたちはポケベル世代のど真ん中で、彼とA子はお互いにポケベルで連絡を取り合っていた。

本来、ポケベルは受信専用で、メッセージを受信するとブザーが鳴るなどしてユーザーに知らせるが、画面に表示されるのは送信者の電話番号とわずかな数字だけだった。

ところが、この数字を用いた一種の暗号でメッセージを送り合うことが若者を中心に流行した。たとえば、「渋谷」は「４２８」、「愛してる」は「１４１０6」などで、一定の解読パターンが編み出されて広まっていたのである。

――利幸さんたち2人も、日頃からポケベルを用いて数字の暗号メッセージをやりとりしてきた。



A子の父親との電話の後で、利幸さんは彼女にポケベルで「４９１０６（至急電話くれ）」とメッセージを送った。

B先輩

返事がなかったので、翌朝６時に目が覚めるとすぐ「０８４ ７２４１０６（おはよう。何してる？）」と送ってみた。



すると３０分ほどして、A子の番号から「８８９８１０６４（早く会いたいよ）」と送られてきた。

当然、彼は朝食も食べずに家を飛び出してA子の実家へ向かった。

路線バスで20分ぐらいの距離だったが、バスを待つのももどかしく、自転車で駆けつけると、A子の家の門の前に女性のシルエットが佇んでいた。

A子に違いないと思った。彼を待っていたのだ、と。

「A子！ A子！」と自転車を漕ぎながら彼が呼ぶと、人影は弾かれたかのようにこちら向き直り、信じ難い速度で地面を滑ってきた。

地面すれすれを滑空しているとしか思えなかった。

足を動かさず、前のめりに飛んできて、あっという間に目の前に迫ってきた女の、その顔。

「……B先輩！」

正面から突っ込んでくる！ こんなときですら怖いほど端整な顔を、彼は間近で見た。

本能的に横に逃れようとしたが、曲がり切れずに自転車ごと転倒しかけた。

危うくたたらを踏みつつ片足を地面について体勢を立て直す。

そのとき「危ない！」というA子の声が、遠く離れたところから聞こえてきた。



声の方を見やると、A子の家の2階の窓から身を乗り出している姿が目に入った。



たった今、異常なスピードで彼に向って来たB先輩はどこにもいない。

次の瞬間、車のクラクションが耳を聾して鳴り響き、ほぼ同時に彼の全身を激しい衝撃が襲った。

食い違い

――彼をはねた自動車の運転手は「突然目の前に自転車が現れた」と証言したそうである。



見通しの良い直線道路だった。

そこを走ってきた普通乗用車にはねられたのだ。

彼がB先輩を避けようとして車道の真ん中に躍り出てしまった直後だったとは言え、直進車のドライバーの視界に忽然と出現したというのは、少し不思議な気がする。

結局、この事故は脇見運転によるものとして片づけられた。

彼は左側の鎖骨と上腕を骨折し、顔を含めて全身の複数ヶ所に打撲や擦過傷を負ってしまったとのことだが、命に別状がなかったのは不幸中の幸いだったと言えるだろう。

1週間の入院中にも尋常ではない出来事があった。

まず彼を驚かせたのは、A子がポケベルでメッセージを送っていなかったという事実だ。

彼が「早く会いたいよ」というメッセージを彼女から受け取ったとき、実際には彼女はまだ眠っていた。そして、それより30分ぐらい後の午前７時頃になって、彼が受信した覚えのない「０９１０６（起きてる）」とメッセージを送ったというのだ。

他にも記憶の食い違いがあった。

前夜に悲鳴をあげて騒ぎ、電話を切ってしまったことについても、A子の記憶は異なった。

見舞いに来たA子は、事故の前後の経緯を彼にくわしく説明した。

「B先輩について話していたら利幸くんが急に黙り込んで、何を話しかけても全然応えてくれなくなった。だから仕方なく私が『もう切るね。おやすみ。また明日話そう』って言って電話を切ったんだよ？」

「……そうなのか？」

「そうだよ！ その後は、先輩のことを思い出して怖くなっちゃったから蒲団を被って眠ってしまって……。朝の7時ぐらいに起きたら父から『夜遅く彼氏から電話があったぞ』と言われて、気になってポケベルを見たら利幸くんの『何してる？』ってメッセージが届いていた。とりあえず返事を送って、もうちょっとしたら電話しようと思っていたら、なんだか外で利幸くんの声がしたような気がして、窓からようすを見たの。そしたら自転車で車の前に飛び出したところで、驚いて注意しようとしたんだけど……間に合わなかったね」

A子の態度は落ち着いていて冷静だった。

嘘をついているようにも見えなかったが、利幸さんは信じられない気持ちだった。

盛り塩

「あのとき会話の途中でA子は急に悲鳴をあげたよね？ だから心配して電話したんだ」

「違うよ。悲鳴なんてあげてない。利幸くんが、いきなり黙りこくっちゃったんだよ」

あまりのことに、彼は考え込んでしまった。

彼の認識とA子の話に齟齬があるのだが、どうやらA子の言っていることの方が現実に即しているように感じられた。

ならば、幻聴や幻覚を体験したに違いないと思うほかない。

押し黙った彼に向かって、A子は「母に相談したら、これを持っていけって」と言って、持っていたバッグの中から小さなビニール製のパウチと白い醤油皿を取り出した。

パウチの中には一握りほどの白いものが入っている。

「これは、いつもうちの神棚にお供えしている浄め塩なの。お皿に盛り塩するように言われたんだけど、どこに置こう？」

結局、ベッドの下に盛り塩を置くと、A子は帰っていった。

入院中、彼は毎晩B先輩の夢にうなされた。

夢は通常、朝起きるとすみやかに忘れてしまうものだが、これに限ってはしっかりと記憶に刻みつけられて、時間が経っても忘れられなかった。

――夢で彼はB先輩に追いかけられていた。部室にいたところを突然しがみついてきた。それを突き飛ばして逃げたのだが、どこまでも追い掛けてくる。必死で逃げ続けるうち、この病室に辿り着き、ベッドに潜り込むと――

ドアが「トンッ」と1回ノックされるのだ。

ノックの主は

目が覚めるか覚めないかの夢うつつの刹那にノックの音が聞こえ、3日も続けてこの夢を見た結果、彼は、もしや現実にノックされているのではないかと思うに至った。

想像するのも恐ろしいことだが、B先輩の霊が病室まで追いかけてきたのかもしれないと考えたのである。

ベッドの下の盛り塩の効果で、室内に侵入できずにいるのか……？

そう思うそばから、彼は、いや、こんなのは夢に過ぎないと考え直すことを繰り返したあげく、とりあえず次に寝たときは目が覚める瞬間を強く意識してみることに決めた。

自己覚醒法といって、寝る前に起きたい時刻を念じることによりその時間に目を覚まる催眠暗示の手法がある。副交感神経を意志の力で過緊張状態に置くことで成せるテクニックであり、安眠が得られなくなるので毎晩やるものではないが、生真面目で責任感の強い人には自ずと出来るようになってしまう場合が少なくない。

利幸さんがまさにそれにあてはまった。

昔から、たとえば５時に起きようと強く念じれば、５時に起きられるたちだったのだ。

その性質を利用して、夢でベッドに横たわると同時に覚醒しようと試みたのである。

――彼は夢でB先輩に追われて病室のベッドに逃げ込むなり、すぐさま飛び起きた。

試みが成功した。次に彼は怪我が痛む体を引きずってドアの方に急いだ。

そこでノックを待ち構えたところ、一拍置いて、「トンッ」といつもの音が。

体に震えが走った。ドアの向こうに誰かがいる！

彼は恐るおそるドアを開けた。

そして廊下の左右を見渡したのだが、B先輩の姿はなく、気の早い夏の朝日が白々と照らす中、顔を見知った看護師が彼を振り向き「おはようございます」と微笑みながら挨拶しただけであった。

「ノックしましたか？」と彼はその看護師に訊ねた。

看護師は「いいえ」と、やや不思議そうな表情で彼に答えた。

既視感

時刻は6時で、朝食まではまだ間があり、病室のベッドに戻ると手持ち無沙汰だった。



そこで彼はポケベルを手に取ってみて……ギョッとした。

A子からメッセージが届いていたのだ。



ひと目見た途端にうなじの毛が逆立った。

「８８９８１０６４（早く会いたいよ）」

事故に遭った朝に送られてきたメッセージ。

既視感を覚えつつ、彼は急いで病院内の公衆電話からA子の家に電話を掛けて、今朝メッセージを送った覚えがあるか訊ねた。

「ついさっきだよ？ 送った？」

「メッセージなんか送ってないよ」と彼女は答えた。

「本当に？ 早く会いたいって送られてきたんだ。まさかとは思うけど、B先輩……？」

電話の向こうから、かすかに息を呑む気配が伝わってきた。

意を決したようにA子が言った。

「今日、そっちに人を連れていく」

「いいけど、誰？」

「B先輩のお葬式に呼ばれた人」

「もしかして探してくれたの？」

「うん。何があったのか確かめたかったから。昨日会って話してきた。その人、ちょっと霊感があるみたいだから、B先輩を説得してくれるかもしれない」

安らかに

B先輩の親しい友人だったという女性は、今は東北地方の大学2年生とのことで、穏やかな目をした物静かな雰囲気の人だった。

昼下がりの病室にA子と訪れた彼女は、手短に自己紹介を済ませて、さっそく本題に入った。

「Bさんの霊は今ここにはいませんが、“道”がついてしまっています。この通り道を塞ぐには、彼とA子さんが気を一つにして、安らかにお眠りくださいとお祈りしてください。もう亡くなった人として扱えばBさんは現れなくなります」

利幸さんとA子さんは顔を見合わせた。

「そんな簡単なことでいいんですか？」と利幸さんは訊ねた。

「はい。彼女は死者なのだと深く理解するために祈ってください。悼むとか供養するとか、お坊さんがお説教するでしょう？ あれですよ。仏教に限りません。神道でも何でもいいと思います。ベッドの下に盛り塩がありますよね？ Bさんが生きていたら浄め塩の対象にならないわけです。彼女は死んでいて、此の世は生きている私たちの世界ですから、そこを強く意識してください」

A子が訊ねた。

「あなたもそうしたんですか？ B先輩を悼んで祈ったら、幽霊が出なくなった……？」

その人は謎めいた微笑を見せて「時には」と答えた。

「私にとっては大切な友だちでしたから」

お経も祝詞もいらないということだった。

それから3人で瞑目してB先輩の霊の安寧を祈った。

「もういいでしょう」と言われたのは、ほんの5分ほど後のことだった。

――それきり彼らはB先輩に煩わされていないのだという。

「B先輩のご友人が帰るとき、病室のドアの外で誰かが彼女を待っているのがチラッと見えました。それがB先輩の幽霊だったとしても、もう僕には関係ないのだと思いました」

数年後、利幸さんとA子は結婚して今に至っている。

「B先輩のお蔭かもしれません」と彼は言う。

―――

川奈まり子（かわな まりこ）

1967年東京生まれ。作家。怪異の体験者と場所を取材し、これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集。怪談の語り部としても活動。『実話四谷怪談』（講談社）、『東京をんな語り』（角川ホラー文庫）、『八王子怪談』（竹書房怪談文庫）など著書多数。日本推理作家協会会員。怪異怪談研究会会員。2025年発売の近著は『最恐物件集 家怪』（集英社文庫8月刊／解説:神永学）、『怪談屋怪談2』（笠間書院7月刊）、『一〇八怪談 隠里』（竹書房怪談文庫6月刊）、『告白怪談 そこにいる。』（河出書房新社5月刊）、『京王沿線怪談』（共著:吉田悠軌／竹書房怪談文庫4月刊）

