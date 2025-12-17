【前後編の前編／後編を読む】 ポケベルに来た「88981064」のメッセージ…送り主は恋人じゃない まだ終わらない先輩女子の“影”

これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、語り部としても活動する川奈まり子が世にも不思議な一話をルポルタージュ。今回は、高校時代に先輩につきまといをされた男性の話を紹介する。



＊＊＊

皆さんは人に後をつけられたことがあるだろうか。

あるいは、しつこく付き纏われたことは？

ほとんどの方、特に男性は「そんな経験はない」とお答えになると思われる。

なぜならストーカー被害に遭ったことがある人の割合は、警備会社アルソックのアンケート調査や平成30年度の男女共同参画会白書などによれば、女性のおよそ10%、男性ではおよそ5%に過ぎないからだ。

B先輩のつきまといは執拗だった…時間も場所も問わず、現れた

男性のストーカー被害も少しずつ増えているとのことだが、これについては、女性のストーカーが増えたのではなく、男女平等が広がるにつれ男性でも被害を申告しやすい雰囲気が社会に醸成されてきた面も考慮すべきかもしれない。

また、ストーカーなる行為の概念が広く社会に浸透してきた影響も鑑みる必要がある。

現在50歳の利幸さん（仮名）が高校生の頃には、ストーカー行為のなんたるかは一般に知られていなかった。

告白

彼が高校に入学したのは1991年で、日本においてストーカーが恐怖を伴って知られるきっかけとなった桶川ストーカー殺人事件（1999年）の8年も前だ。ストーカーの犯罪性は、事件の翌年にストーカー規制法が制定されて、ようやく世間に認知されはじめたのである。

「今なら、初めのうちからもっと用心したのかもしれません」と彼は言う。

北関東出身の彼は、中学時代の成績が優秀だったことから高校は地域の一番手校と言われていた県立高校に進学し、東京都内の有名国公立大学を目指して勉学に励んだ。



生来、真面目なたちで勉強が苦にならなかった彼は、高校でも学年の上位5位以内の成績をキープ。高一の夏休みから進学塾にも通いはじめ、部活は実利を重視して英語研究会に入部した。



英語研究会は、部員の七割が女子生徒で、男子は少数派だった。



だからというわけではないかもしれないが、部内限定で彼はモテはじめ、やがて女子部員2人から恋の告白を受けた。



それは高一の12月初旬のことで、そのうち1人は1学年上の先輩だったという。



「先輩については、正直、戸惑ってしまいました。昼休みに同級生の女子部員・A子から告白されてOKしてしまったばかりでしたから。同じ日の放課後にB先輩に呼び出されてしまって、これはちょっと困ったことになったぞと思いながら、お断りしたのです」

彼はA子と付き合うことにして、先輩部員の方は振ってしまったのだという。

「B先輩は世間一般の標準に照らしたら、かなり美人でした。でも暗い雰囲気で、口数が少なくて、ちょっととっつきにくかった。それに比べてA子は、笑顔が可愛らしくて親しみやすかった。いつもポジティブで、面白いことを言って人を笑わせるタイプです。女子からも男子からも人気者があって、僕もすぐに心を惹かれていました」

しかも彼女は成績も抜群。英研に入部したての頃に入部動機について、交換留学制度のある東京の私大に進学したいからだと話していたそう。

「だったら一緒に上京できるかもしれないと思って一気に夢がふくらみましたし、事実そうなったのです」

待ち伏せ

呼びされたとき、B先輩は彼にラブレターを渡そうとした。

だが、先に述べたような理由で、彼は受け取らなかった。

そして「どうして？」と食い下がってきたB先輩に対して、彼は正直に「A子さんとおつきあいすることにしたので」と答えた。



するとB先輩は悔しそうな表情を見せながらも「わかった」と言ったので、理解を得られたものと彼は信じたのだが、後に起きたことを思えば、そうではなかったのである。

A子と2人で帰ろうとしたところ、校門のところでB先輩に待ち伏せされたのは、明くる日の放課後のことだった。

昨日振ったばかりだ。バツが悪く、彼は黙って軽く頭を下げただけで通り過ぎようとした。

しかしA子は何も知らない。

彼女は持ち前の明るさで「先輩、誰か待っているんですか？」と無邪気に話しかけた。



するとB先輩はこわばった顔で「彼と話があるから、あなたは遠慮して」とA子に応えた。



利幸さんは動揺したが、とりあえずB先輩に従うことにし、A子を帰らせた。

いやがらせ

「A子が振り返りながら行ってしまうと、僕は“こういうのは、やめてください”とB先輩にストレートに伝えました。それでも先輩が何か言い募ろうとしたのを……耳を貸さずに“ごめんなさい！”と頭を下げて、脱兎のごとくその場から走って逃げたのです。B先輩をその場に置き去りにして。……不器用すぎますね。でも僕は16歳のガキだったんですよ」

ここまでなら、よくある青春のひとコマだと筆者は思う。

だが、その後もB先輩はあの手この手で彼とA子に絡んできたのである。

まずは、英語研究会の部活動中に、A子を露骨に無視しはじめた。

ところが、A子は他の先輩方に可愛がられており、同級生の間でも人気が高かったので、無視に同調する者はなく、これは完全にB先輩の独り相撲になってしまった。

するとB先輩は部活に顔を出さなくなり、代わりに2人の後をつけるようになった。

「通常、尾行と言ったら気づかれないようにするものでしょう？ だけどB先輩は、あえて存在をアピールしてきました。ほんの数メートル後ろを歩いているので、角を曲がったときや何かに姿が視界に入るわけです。……で、こっちが驚くと、厭な感じにニヤッと笑ってみせるので……ムカつきました。それに、綺麗な人だっただけに不気味に感じました」

並行して、学校に置いていた彼やA子の持ち物が何度か荒らされた。

B先輩のしわざだと思われたが、証拠が無かった。

拡大する被害

一連の行為は彼らが2年生に進級しても続き、たまりかねた利幸さんは、とうとう両親に相談した。

相談した当初は真面目に取り合ってもらえなかった。

しかし、そうこうするうち、彼が塾の夏期講習に参加した折に、乗っていった自転車を壊される事件が起きてしまった。

夏期講習が行われたビルの駐輪スペースに停めておいた自転車が、そのビルと隣のビルの間の狭い隙間に勝手に移動させられていた上に、前カゴが潰され、刃物で両輪が切り裂かれていたのである。

これでようやく彼の両親は事態を深刻に受け止めた。彼と一緒に警察に出向いて相談をし、さらに学校にも報告を入れて対応を求めたのであった。

だが、残念なことに、警察は相談内容を記録してくれたのみで、学校側も二学期の開始を待ってB先輩に口頭で注意を促しただけだった。

それでもB先輩には耐え難かったようだ。二学期が始まっていくらも経たずに不登校となり、やがて卒業前に退学してしまった。

B先輩が学校から消えて、利幸さんたちは大いに安堵したという。



しかし、それも束の間。

それからも後をつけられている気配を感じたり、B先輩と思われる人影を見かけたような気がしたりといった、ストーキング行為と思しきものが頻繁に繰り返されたのだった。

怪文書

「他にも、B先輩の退学前後の頃にA子の家の番犬が急に死んで、誰かに毒餌を食べさせられたんじゃないかと彼女の家族全員が疑っていたということがありました。僕の家でも、高三になって間もない4月の初め頃、ポストに怪文書が入れられて……」

ある朝、彼がポストに新聞を取りに行くと、四角く折りたたまれた便箋が入っていた。

広げてみたら、一見、真ん中に鉛筆でグチャグチャと線が書き殴られているだけのようだったが、よくよく見れば、彼の名前を記した上に「✕」をいくつも重ねて書いてあったのである。よほど力を籠めて書いたのか、筆圧が強く、線が重なった部分はところどころ孔が開きそうになっていた。

こんなことをする人物は1人しか思い当たらない。

「だけど、その紙は親に見せずに丸めてゴミ箱に捨ててしまいました。自転車のとき警察署で捜査してもらえなかったのが一種のトラウマになっていました。あのときの落胆と屈辱感が忘れられず、怪文書が来たと知ったら親はまた大騒ぎするでしょうけど、この程度で警察が動いてくれるでしょうか？ 僕は時間の無駄だと思いました」

A子の家の飼い犬についても、毒餌の証拠は発見されず、B先輩ならやりそうだと思えるだけで、何ら証拠がなかった。

先輩と顔を合わせることがあれば文句の一つも言ってやりたいと利幸さんは思っていたそうだが、彼女は嫌がらせをするばかりで、姿を現そうとしなかった。

受験が近づくにつれ、彼やA子は、こういうつきまとい行為に構っていられなくなり、B先輩についてはある意味あきらめた。

つまり、すべきことに集中したのだが、その甲斐あって、彼は第一志望の大学に合格した。

A子もまた志望していた私大に進学が決まり、揃って上京する運びとなった。

2人はそれぞれ大学の学生寮に入り、節度ある交際を続けた。

鉢合わせ

――やがて夏の帰省シーズンになった。

帰郷の往路、2人で同じ特急電車の隣り合う席を予約した。

途中で停車したときにA子がトイレに立った。

間もなく彼女は戻ってきたが、顔色が悪く、しきりに後ろを気にする素振りを見せた。

「どうした？」と訊ねると、「B先輩がいた」と訴えるではないか。

女子トイレから出ると、そこにB先輩が立っていたのだという。

「怖かった。凄い顔で睨んできたから、咄嗟に逃げてきちゃった」

「見間違いじゃないの？ 最後に会ってから2年近く経つよ？」

A子は「間違いなくB先輩だった」と言い張った。

そこで、利幸さんは乗車中の車内で遭遇したときのために、先輩の服装などをだいたい把握しておきたいと考えた。気がつき次第、心構えをしておきたかったからだ。

「先輩は、どんな格好だった？ 何色の服？ 髪型は変わってた？」

たった数分前の出来事である。聡明なA子なら簡単に答えられるはずだ。

しかし、なぜか彼女は困り顔で首を横に振るばかりだった。

「どうしてかな？ 全然思い出せない。顔しか憶えていないみたい。変だなぁ」

何ら前触れなくB先輩に遭って睨みつけられたショックのあまり、A子は健忘症に陥ったのだろうか？

利幸さんは、A子らしくないことだと思いつつ、そう解釈した。



郷里の駅に着くまでの間にB先輩が自分たちを探して来ないとも限らない。

また、下車する際にホームで会う可能性は極めて高いことが予想できた。



先輩は、偶然同じ特急を選んだのだろうか？

それとも未だに執念深く彼らをつけ狙っているのだろうか。

この答えは、ほどなく明らかになった――ただし彼が想像したのとは違う形で。

母の話

同日、家族団らんの夕食の席で、母が利幸さんに向って「あんたが高校の部活で一緒だった例の先輩のことだけど」と切り出した。

彼はドキリとして、「急に何？」と母に言った。

特急電車にB先輩と乗り合わせてしまった件を、彼はまだ家族に話していなかった。

A子と一緒に帰郷したことをなんとなく伏せていたので、話しづらかったのだ。

しかも、到着した駅のホームではB先輩を見かけなかった。

そのためA子はにわかに自信を失って「トイレのところで遭ったのは先輩じゃなかったのかな？」などと言いだしたのである。人違いなら何も問題ないわけだった。

家族の間でB先輩が話題に上る機会がなくなってから、どれほど経つだろう……。

1年……いや、2年近くにもなるだろうか。

先輩のことは過去に遠のき、家族の誰もが日頃は思い出さなくなっていたはず。

「B先輩が、どうかした？」と彼が重ねて訊ねると、母は「あんたも知らないのね」とつぶやいて、おもむろに話しはじめた。

「Bさん、ずいぶん前にお亡くなりになっていたの」

―――

付きまとっていたB先輩はすでに亡くなっていた……。【記事後編】では、大学生カップルのその後が明かされる。

川奈まり子（かわな まりこ）

1967年東京生まれ。作家。怪異の体験者と場所を取材し、これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集。怪談の語り部としても活動。『実話四谷怪談』（講談社）、『東京をんな語り』（角川ホラー文庫）、『八王子怪談』（竹書房怪談文庫）など著書多数。日本推理作家協会会員。怪異怪談研究会会員。2025年発売の近著は『最恐物件集 家怪』（集英社文庫8月刊／解説:神永学）、『怪談屋怪談2』（笠間書院7月刊）、『一〇八怪談 隠里』（竹書房怪談文庫6月刊）、『告白怪談 そこにいる。』（河出書房新社5月刊）、『京王沿線怪談』（共著:吉田悠軌／竹書房怪談文庫4月刊）

