17日に臨時国会が閉幕した。国民民主党の玉木雄一郎代表は会見で「年末ということで今年を漢字1字で表すと？」と聞かれ、まさかの7文字で回答する珍場面があった。

【映像】玉木代表の回答

記者が「年末ということで2025年を振り返り、どのように総括されるかということと、定例ですけれども漢字1文字で1表すと？」と質問。

玉木代表は「難しいね、早く言ってよ」と苦笑しながら、「去年10月に衆議院選挙があって議席が4倍になって、都議選があって、参議院選挙があって、参議院でも議席が4倍超になって、比例が野党第一党になったということは、5年間やってきて到達するところに到達したのかなと。ですから第2ステージに行く、次へ向かう1年だったのかなという気がします」と述べた。そのうえで、「来年は丙午（ひのえうま）ということで、丙（ひのえ）っていうのは火が2つ重なっているとものの本に書いてあって、情熱とか躍動ということらしいですね。午（うま）はご存じの通り駆け回りますから、成長とか勢いとか、いずれにしても丙も午も勢いを感じさせる漢字ですので、国民民主党も来年は勢いを増す年にしていきたい。黎明期から次に向かう、変化の年だったのかなと思いますね」と答えた。

記者がもう一度「1文字で」とリクエストすると、玉木代表は「1文字、1文字…手取りを増やす」と回答。記者からは笑いとともに「7ですよ、7（文字）」とツッコミもあった。玉木代表は「7か」と言いながら、「議席も増えたし、これで178万円が実現すれば手取りも増えるので、『増』にしたいですね」と、後ろのボードの「手取りを増やす」というキャッチフレーズの「増」の文字を指し示しながら語った。（ABEMA NEWS）