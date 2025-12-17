お笑いタレントの江頭2：50（60）が、17日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。“盟友”とも言えるタレントとの再会を果たした。

この日は江頭へのドッキリ企画として、お笑いコンビ「ナインティナイン」の2人がサプライズ登場する動画を公開。岡村隆史と矢部浩之の2人がYouTubeに同時出演するのは初とことだといい、ネットでは「神回」などとも言われ、2人の登場に江頭が驚く新鮮な動画が話題となった。

ナイナイと江頭は、フジテレビ「めちゃ×2イケてるッ！」時代からの盟友。そんな盟友の岡村から「ちくわ食べませんか？」と突然言われた。「ちくわの思い出」というのは、7年前に「めちゃイケ」最終回のロケ後、江頭が岡村を自宅に呼んで、積もる話をしつつ、ちくわを食べた思い出だった。

そこで矢部が「違うよ、エガちゃん。岡村さんとだけちくわつまみながらお酒飲んで、アツい話して、俺としてくれてないじゃないですか！」と大クレーム。声を荒げてツッコんだ。

自身は誘ってもらっていないことを出して「俺もちくわ食べたい！何年経っているいるんですか」と絶叫し、これには江頭も苦笑いするしかなかった。

岡村の話を聞いていた矢部は「ええな。寂しいわぁ！岡村さんとだけなんや！誘ってほしかったな」とツッコミまくっていた。