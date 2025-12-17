バドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダルの志田千陽が１７日、自身のインスタグラムに新規投稿。衣料品ブランドの「ＴＥＮＴＩＡＬ」と共同開発したパジャマなどを公開し、ファンの反響を呼んだ。

同社の公式ＨＰで「トップアスリートと共に作り上げた特別なデザイン・カラーリングが特徴。アスリートの個性や信念を表現するカラーでデザインされ、選手たちの想いを反映しました。いつものアイテムに、アスリートの精神を感じられるコレクションです」と紹介された逸品。「ＢＡＫＵＮＥ」などのパジャマや移動の際に着用するウェアはシンプルながらもこだわりが詰まっているという。

志田は「いつも愛用しているＢＡＫＵＮＥのコラボ製品を発売出来てとても嬉しいです！発売するカラーは、私が実際に色を見て選びました。ファンの方が呼んでくださる”シダ”という呼び名が、そのままロゴになっているのもお気に入りポイントです」と紹介。コメント欄には「このまま外に行けるくらいのいい感じ」「かわいい」「オシャレ」など世界中から感想が書き込まれていた。